Melgar de Abajo promueve la convivencia en la VII Fiesta Labriega Campesina

La convivencia tiene que ser uno de los pilares de la vida diaria de los pueblos en los que vivir en compañía compartiendo en los ... mismos espacios. Algo que, junto a la identidad y esencia cultural de Tierra de Campos, ha querido poner en valor la terracampina localidad de Melgar de Abajo este domingo con la celebración de la séptima edición de la Fiesta Labriega Campesina, organizada de nuevo por la Asociación Cultural El Picuerzo en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad dentro de la semana cultural.

La fiesta comenzaba por la mañana cuando los vecinos adornaban las fachadas de sus casas con antiguos aperos de labranza y adornos vegetales del campo, como girasoles, espigas y flores de la zona. A media tarde, cuando el calor no apretaba tanto, tenía lugar en la plaza Mayor el bando, que fue pronunciado por la vecina María Ángeles Casado, ensalzando la jornada y sus valores. No tardó en comenzar el pasacalles con música de dulzaineros, en el que se fueron cantando canciones tradicionales y baile de jotas por calles y plazas, con gran protagonismo del paloteo con baile de las danzas de Las Ovejuelas y La Coronela como danzas del pueblo que se habían perdido y que se han recuperado en los últimos años. Se bailó delante del hogar de los jubilados, como un homenaje a los mayores, en la plaza de la iglesia de San Juan y en la plaza Mayor, donde se cantó el Himno a Castilla, antes de que hubiese la degustación de sopas de ajo y vinos de Melgarajo, de los viñedos de la localidad, sin que faltase la música en un buen ambiente festivo.

Con la organización de la Asociación Cultural El Picuerzo y la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, las danzas del paloteo fueron de nuevo muy aplaudida por todos los vecinos, con gran orgullo por la iniciativa del grupo de jóvenes en una idea que fue lanzada hace dos años por Elena Villacé, perteneciente a la asociación organizadora, quien recordó que la Fiesta Labriega Campesina «pretende consolidar la cultura popular del pueblo, sus raíces agrícolas, a la vez que promover la convivencia y dar vitalidad al pueblo y la comarca potenciando la convivencia en un día alegre y divertido». También indicó lo positivo de que «la gente joven se conciencie de nuestras raíces y cultura». Villacé destacó que la celebración de esta jornada «es todo un logro, porque se hace a costa de mucho esfuerzo».

Esta Fiesta Labriega Campesina se enmarca dentro de la semana cultural que organiza la Asociación Cultural El Picuerzo, que este jueves celebrará en la calle de Las Escuelas el primer mercadillo de Melgar de Abajo, con artículos de segunda mano, comida casera, plantas, semillas, productos ecológicos, artesanía, bisutería, manualidades, cosmética, libros, vinilos o juegos de mesas, en horario de 11.30 a 20.00 horas.