Mayorga inicia sus fiestas con un multitudinario chupinazo, desfile de peñas y primer encierro

Mayorga ya vive los días de alegría y diversión más esperados del año con la celebración del 26 al 30 de septiembre de sus populares fiestas ... en honor a su querido patrón, Santo Toribio de Mogrovejo, con gran protagonismo de los festejos taurinos, del Vítor, de la música y de las peñas. Unos días festivos que, a media tarde de este viernes, se iniciaron con el tradicional chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento ante cientos de personas, que llenaron la plaza de España, convertida durante estos días en coso taurino.

Al teniente de alcalde, Rubén San Cirilo, correspondió presentar a las jóvenes mayorganas Lara Valdivieso, Carla Marcos y Yohana Rodríguez como festeras de 2025, poco antes de que cediera la palabra al alcalde, David de la Viuda, quien deseó que «estas sean las mejores fiestas de vuestras vidas, que cada momento lo viváis con intensidad, que cada rincón del pueblo se llene de alegría, color, amistad, que estos días sean un reflejo de lo que somos como pueblo: unidos, acogedores y alegres», añadiendo que «hagamos que cada acto, cada baile, cada encuentro, sea un recuerdo imborrable en nuestras vidas».

Las palabras del regidor, junto al chupinazo, lanzado por Rubén San Cirilo, dieron lugar a que se descorcharan cientos de botellas de cava en un magnífico ambiente de jolgorio y diversión, con el que se inició un multitudinario desfile de un gran número de peñas, que, con gran presencia de la música de las charangas El Pendón y Charanga Manía, llenó la calle Derecha. Tras el desfile de peñas comenzó el encierro al estilo de Mayorga, Fiestas de Interés Turístico de Castilla y León, lo que hace que las fiestas mayorganas tengan dos fiestas de interés turístico al tener también la del Vítor la de carácter nacional desde 2003.

Los novillos de las ganaderías de Rodolfo Gallego (San Román de Hornija), junto a los cabestros, recorrieron una y otra vez la popular calle Derecha. Cientos de personas presenciaron pasar las reses desde talanqueras, puertas y ventanas de las casas, pero también desde las tradicionales barreras, unas plataformas de madera con bancos donde las peñas se sientan a participar del encierro. Más tarde se fueron soltando en solitario cada uno de los novillos con grandes momentos de emoción. El hecho de que fuera viernes y el excelente tiempo ayudaron, sin duda, a que hubiera muca más presencia de vecinos y visitantes en este primer día de fiestas que en otras fiestas.

A primera hora de las tarde, las autoridades, como es tradicional, fueron a buscar el Vítor a la casa de la familia que lo custodia, conocida como los Garatos, para llevarle hasta la ermita, portado por Ángel García Quirós. Por la noche, tuvo lugar, en la plaza del Rollo, la tradicional quema del cubo, con la que se conmemora todas las ciencias que el santo patrón estudió, Gramática, Filosofía, Geometrías, Aritmética, Cosmografía y, sobre todo, Teología y Jurisprudencia. La actuación en la plaza del Rollo del grupo Waykas ponía el mejor broche al primer día de las fiestas.

Este sábado, como cada 27 de septiembre, se celebrará la centenaria Procesión Cívica del Vítor, declatada Fiesta de Interés Turístico Nacional, que dará comienzo, a las 22.00 horas, en la ermita de Santo Toribio de Mogrovejo. Los mayorganos vivirán la noche más hermosa del año y miles de personas se acercarán a la terracampina localidad a presenciar la centenaria tradición de quemar pellejos en recuerdo de aquel lejano día de 1752 en el que volvió la segunda reliquia del santo patrón a su localidad de nacimiento. La celebración de la popular tradición hace pensar que tendrá miles de vecinos y visitantes.