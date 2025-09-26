El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Encierro al estilo de Mayorga corriendo por la calle Derecha Rubén San Cirilo

Valladolid

Mayorga inicia sus fiestas con un multitudinario chupinazo, desfile de peñas y primer encierro

En la noche de este sábado se celebrará la centenaria Procesión Cívica del Vítor, que dará comienzo a las 22.00 horas

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:55

Mayorga ya vive los días de alegría y diversión más esperados del año con la celebración del 26 al 30 de septiembre de sus populares fiestas ... en honor a su querido patrón, Santo Toribio de Mogrovejo, con gran protagonismo de los festejos taurinos, del Vítor, de la música y de las peñas. Unos días festivos que, a media tarde de este viernes, se iniciaron con el tradicional chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento ante cientos de personas, que llenaron la plaza de España, convertida durante estos días en coso taurino.

