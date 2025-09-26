Tres mayorganos dedican una canción de homenaje al Vítor

El Vítor de Mayorga está contento, muy contento, ya no solo porque este sábado, como cada noche del 27 de septiembre, saldrán a la ... calle sus pellejos ardiendo para conmemorar la llegada en 1752 de la segunda reliquia de Santo Toribio de Mogrovejo, sino también porque tres mayorganos le han dedicado una canción como un precioso regalo a la tradición más querida de la localidad.

Cuando hace unos años el joven Daniel Caballero terminó sus estudios universitarios se puso en manos de su amigo Abel Escudero para recibir de forma altruista algunas lecciones de guitarra para aprender a cambiar acordes. Pero como es bastante aburrido, se entretuvo componiendo canciones, algunas dedicadas al Vítor, entre las que se encontraba la titulada `La noche de la tradición´. Una canción que «la tenía un poco olvidada, pero gracias a las nuevas tecnologías, que permiten poder grabar y difundir con muy poco dinero, se presentó la posibilidad de darla a conocer a la gente», recuerda Daniel, quien expresa que la idea «era hacer una canción que representara un poco lo que es la fiesta del Vítor, inspirándome en el pasodoble que suena durante la procesión». De hecho, sus primeros compases son los que suenan cada noche del 27 de septiembre.

Los tres amigos que se han unido para grabar la canción tienen por sus familias fuerte raigambre mayorgana. Daniel es periodista con su blog Daniel el Payaso, donde publica muchos de sus reportajes relacionados con su Mayorga natal. Además, tiene un perfil en Youtube, al que sube sus composiciones musicales. Es hijo de Fidel Caballero, presidente de la Asociación Cultural El Vítor, perteneciendo a la familia de los Garatos, que custodian y portan cada año el estandarte del Vítor, en estos momentos en manos del primo de su padre Ángel García Quirós. Por su parte, Manolo Daniel es sobrino de José Luis Daniel, pianista, que guardaba en su casa la partitura original del franciscano que compuso la letra del himno de Santo Toribio, gracias al que Daniel Caballero redescubrió el origen de esta canción, «pero esa es otra historia». Además, es hermano de María Daniel, directora del coro de Mayorga, que falleció hace unos años, en una familia de músicos de toda la vida y muy aficionados al Vítor, y que siempre «me había mostrado su predisposición de colaborar conmigo en una canción, y de entre todas las que le mostré, la que más le gustó fue la elegida», siendo «el encargado de añadir las segundas voces o armonías a la canción». El tercer amigo es Abel Escudero, hijo de Timoteo Escudero, conocidos por todos como Tein, que ya es por derecho propio el cronista oficial de Mayorga. Abel es el antiguo profesor que «me ayudó a componer alguna estrofa, aunque finalmente no fue incorporada a la canción, y aportó ideas relacionadas con el ritmo, además de ser el que me acompañó cuando toqué la canción en público en la Sala Secretos por primera vez». A Abel se debe «el toque más tranquilo, popero podríamos decir, ya que yo le había dado un aire más de rock, y creo que la mejora».

Hoy es esa noche de la tradición/ muchos mayorganos, sólo un corazón/ acompañando al Vítor, que es la insignia más gloriosa/ y es el timbre más honroso del santo patrón, es el estribillo de una canción de la que los tres amigos se sienten muy orgullosos y que no les importaría poder interpretarla en público, aunque fuera como teloneros de alguno de los grupos que actúan en la Sala secreto, con una trayectoria de más de 35 años de la mejor música en directo en Mayorga.

Los tres están de acuerdo en señalar que la canción es un emotivo homenaje al Vítor, con un deseo de que «todos los que la escuchen, se sientan identificados, con un emotivo recuerdo a los que ya no están, pero hicieron posible que el Vítor perdurase al pasarlo de padres a hijos», en palabra de Daniel, quien señala que «lo bonito de hacer algo por una tradición es que nunca es tarde, porque, cualquier granito de arena, siempre va a aportar Por eso, Manolo y Abel aseguran que la canción «es un regalo para todos los mayorganos».

`La noche de la tradición´ es, sin duda, parte de la constante renovación que tiene que tener una tradición tan viva como es el Vítor, que este sábado se celebrará, con todo lo que tiene de grandeza, como algo que siempre es igual y siempre es diferente, porque «300 años no son nada más que el vestigio de lo que está por llegar», en la letra de la canción.