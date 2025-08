«La gente espera un concierto de piano al uso, pero encuentran a un pianista que te cuenta su vida»

El pianista Jorge Bedoya continúa llevando su obra 'Las Manos', por España, con última parada en Tudela de Duero, el pasado jueves 31 de agosto, ... en el Auditorio Municipal Cosme Pérez 'Juan Rana'. Una estación más que acoge este proyecto, después de que visitara Toledo y ahora, Madrid, para completar el programa cultural 'Noches del Duero', que desde el 28 de julio al 1 de agosto ha presentado una cuidada selección de artistas musicales, entre los que figuran el grupo Mayalde, B Vocal o el propio compositor asturiano.

Originario de Oviedo (1986), su trayectoria como artista se remonta a sus años de infancia, cuando empezó sus estudios de piano en el madrileño Conservatorio de Música Amaniel, que más tarde compaginaría con la carrera de interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Desde las primeras obras que compuso hasta las más recientes, hay una serie de piezas que recoge en 'Las Manos' con el fin de contar la historia de su vida a través de una fusión entre música y palabra, humor y drama, que conforman un relato vital único.

¿Qué es 'Las Manos'?

Es un proyecto personal que surge de la mezcla entre mi rama musical y actoral, puesto que yo hice la carrera de piano y la de actor, y digo personal porque las obras están compuestas por mí y lo que diferencia este espectáculo de un concierto de piano al uso es que hablo entre tema y tema. Es una especie de monólogo musical donde el 90% es música y el otro 10% es palabra. Yo voy contando un poco la historia de lo que me llevó a componer los temas que la gente va a ir escuchando y la verdad es que a mí me parece...un planazo.

¿De dónde viene este proyecto?

Las composiciones de 'Las Manos' han ido variado a lo largo de los años. Es decir, mi primer concierto de piano lo di hará diez años o así y todavía no había empezado a componer. Yo no componía durante la carrera de piano y ni siquiera durante la de actor, que vino después. Yo empecé a componer, calculo, sobre los veinticuatro o veinticinco años. Y a lo mejor 'Las Manos' de hace diez años no eran las mismas que hace cuatro o cinco, porque yo iba cambiado a las obras, unas eran conocidas, no eran mías, luego acabé metiendo todo y cuando ya, digamos, me profesionalicé, cerré el espectáculo de 'Las Manos' con un conjunto de obras, todas mías en su totalidad y con un texto más trabajado. En fin, que ha sido como una prueba de acierto-error hasta que se cerró el proyecto. Y ahora estoy también con 'El Piano de Pandora', que viene a ser un poco lo mismo: obras nuevas, texto nuevo.

¿Por qué este nombre, 'Las Manos'?

Tampoco tiene un origen muy filosófico y poético. Dije «¿con qué se toca el piano? Con las manos». Y se llamó 'Las Manos'. Pero lo que sí es poético es 'Las Manos: una historia frente al piano', que es el título completo del álbum, porque son composiciones que han surgido por momentos maravillosos o tristes de mi vida frente al piano. De hecho, 'Las Manos' no es tanto mi relación con la música, sino mi relación con momentos de mi vida a través de la música.

¿Y en forma de qué, exactamente, se traduce esa relación entre su vida y la música?

Puede parecer muy típica esta frase, pero para mí es una salvación. Al final, cuando tienes un medio para comunicarte diferente al que estamos acostumbrados, que es la palabra, y en mi caso sería la música, a través de ese medio canalizas un montón de emociones y, en un porcentaje muy elevado de veces, sanas esas heridas o al menos las cicatrizas antes. Entonces, para mí la música ha sido una gran tapadera para mis emociones.

¿Cuál sería el carácter que define a esa música?

Yo definiría mi música como una mezcla del estilo minimalista, bastante cinematográfico, estilo banda sonora. Mi música es épica. Por lo que sé del público, es una música que genera muchas imágenes y lleva muchas historias personales. Y, por otra parte, tiene un estilo aflamencado. Con un claro carácter español, como buen asturiano – se ríe. Zapateo. Intento convertir el piano en una guitarra. Eso es algo que me ha salido con los años, la intención de que la gente sienta que no está escuchando un piano, sino una guitarra cuando cierra los ojos. Y todos estos estilos van juntos. Hay un poquito de cada en todas mis composiciones, que son casi siempre una fusión de las tres, del flamenco, el minimalismo y la percusión también, que no necesariamente la percusión con los pies, sino como si estuviera percutiendo un tambor. De hecho, si cierro la tapa del piano y toco mis temas, muchas veces parece que estoy tocando tambores.

Pero, aparte de músico, es actor. ¿Cómo convergen en una sola persona estas dos facetas profesionales?

Casi siempre he tocado y he actuado a la vez. Cuando terminé mis estudios en la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid), me llamaron para hacer alguna obra de teatro y aprovechaban que yo hacía tanto música como interpretación, cosa que entiendo, porque cuando un actor, además, baila o toca el piano o canta, pues, le sacas partido. Creo que el papel más importante en mi carrera como actor, que no ha sido muy larga, fue el de 'Los Nocturnos', que hice con Marta Etura y dirigido por Magüi Mira en el Teatro Español. Ahí sí que disfruté mucho porque era para mí como un concierto de piano y podía aunar las dos ramas artísticas al hacer de Chopin.

Y, ahora, en este proyecto que también mezcla música y actuación, 'Las Manos', ¿qué es lo que va a encontrar el público?

Por experiencia y por lo que me han dicho, yo creo que primero se van a sorprender, porque mucha gente no sabe a lo que viene. Muchos piensan que vienen a un concierto de piano al uso, como decía, y de repente no es eso. De repente tienes un pianista que te está hablando, que conecta con el público y te cuenta su vida. Yo creo que el público se lo toma como una explosión, como «esto es todo lo contrario a lo que yo pensaba que venía». Entonces, creo que la gente sale bastante contenta. Además, hay una mezcla entre el humor y el drama, porque no hay nada mejor que tomarse con divertimento algunas historias de la vida, en mi caso, que me han llevado a componer ciertos temas desde el dolor, y hay mucha parte de eso en el concierto. De verdad creo que la gente lo disfruta. Estoy seguro.