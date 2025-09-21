El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento del festejo. Jaci Navas

'Madrileño' resultó ser un noble Toro del Clarete en Cigales

El espectáculo taurino, sin incidentes, fue el colofón a la XLV Fiesta de la Vendimia

Miguel Á. Rochas

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:30

'Madrileño', un bonito cinqueño de la ganadería salmantina de Vellosino de capa colorada, muy bien presentado y veleto fue el protagonista de la VIII ... edición del Toro del Clarete en Cigales. Con un recorrido de las calles repleto de público y sin incidentes el toro divirtió todo el mundo por su nobleza. A pesar de su volumen y sus dos espectaculares velas nunca dio impresión de peligro.

