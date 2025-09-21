'Madrileño' resultó ser un noble Toro del Clarete en Cigales

'Madrileño', un bonito cinqueño de la ganadería salmantina de Vellosino de capa colorada, muy bien presentado y veleto fue el protagonista de la VIII ... edición del Toro del Clarete en Cigales. Con un recorrido de las calles repleto de público y sin incidentes el toro divirtió todo el mundo por su nobleza. A pesar de su volumen y sus dos espectaculares velas nunca dio impresión de peligro.

Este espectáculo taurino, al igual que un encierro campero por la mañana, fueron el colofón a la XLV Fiesta de la Vendimia en Cigales.

A las 19:00 horas salía 'Madrileño' desde un cajón donde le esperaba un vecino de la localidad para recibir al bonito toro del Vellosino. Pero Madrileño no quiso saber nada de él, saliendo en una veloz carrera hasta el final del recorrido, para una vez llegado al final volver a subir, siempre con muy buen galope, sin fijarse en ningún momento en el público que abarrotaba las talanqueras verticales del recorrido.

Fue un toro muy noble que también acudió al embroque de varias chaquetas en quiebros de los cortadores, sin hacer ningún feo. Volvió a correr varias veces siempre con la misma nobleza, lo que propició que se viera un bonito espectáculo.

Una vez encerrado, se dio suelta a otro toro y dos vacas con lo que el festejo se alargó hasta las 9 de la noche sin que se registrara ningún incidente.