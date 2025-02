La lista de espera en Laguna: del año para fisioterapia a los 15 días para el médico

Sofía Fernández Valladolid Martes, 18 de febrero 2025, 19:55 Comenta Compartir

A los vecinos de Laguna de Duero no les sorprende, por muy chocante que pueda parecer, el titular que acompaña esta noticia. No es extraño ... para ellos el hecho de toparse con esperas de diez días para realizarse una analítica, casos de aproximadamente dos semanas de demora para conseguir cita con el médico en los momentos de mayor circulación de gripe o virus o una tardanza de un año para ser atendidos por alguno de los dos fisioterapeutas del centro de Salud de la localidad. Isabel Fombellida es una de las afectadas y muestra su malestar «por no disponer de cita hasta dentro de un año y medio. «Lo peor es que somos muchos los que estamos así», comenta esta vecina de Laguna.

Lleva más de un mes con fuertes dolores en la cadera por culpa de dos hernias que pinzan su nervio ciático, además padece estenosis de canal (un estrechamiento del canal de la médula) que le provoca punzantes dolores que le impiden llevar una vida normal. Además de un tratamiento antiinflamatorio temporal que le ha recetado su médica de cabecera le han derivado al servicio de fisioterapia para comenzar con rehabilitación antes de que la dolencia vaya a más. «Cuando me dijeron que esperase sentada porque no había cita disponible hasta dentro de un año y medio me quedé a cuadros, ¿cómo es posible?», comenta esta mujer de 65 años. Considera «inadmisible» esta larga espera en un sistema de salud que «debe cuidar y velar por los pacientes». Está indignada, pero de momento no se plantea «ir por lo privado, que es lo que quieren». Los dos fisioterapeutas que hay actualmente (uno en el turno de mañana y otro en el turno de tarde) parecen no ser suficientes para la cantidad de pacientes que requieren este servicio. «Lo que están buscando es que nos busquemos soluciones y lo paguemos pero lo que quiero es que todo el mundo se entere de la situación que tenemos. Es vergonzoso», señala Fombellida, quien este mismo martes se dirigía al Servicio de Atención al Paciente del Río Hortega para poner la correspondiente queja por lo sucedido. Noticias relacionadas Valladolid El Centro de Salud de Laguna reivindica «un vigilante de seguridad» ante las agresiones en consulta Adrián Rodríguez Valladolid Más de 763.000 euros para las obras de ampliación del Centro de Salud de Laguna Adrián Rodríguez «También he mandado un escrito al Ayuntamiento de Laguna porque estamos todos igual, cada uno con sus dolores como yo que me limita mucho a la hora de estar acostada o de hacer mi vida como hasta ahora», explica la mujer. El de Isabel es solo un ejemplo de muchos pacientes que sufren esta situación en Laguna de Duero, donde organizaciones como la Plataforma en Defensa del Centro de Salud de Laguna de Duero lleva años reclamando unas mejoras que no llegan. «En el caso del fisioterapeuta si es algo más urgente la espera se reduce, pero lo normal es de seis meses en adelante, lamentablemente no es algo excepcional», comenta la portavoz, María Jesús San Miguel, quien explica que da la sensación de que quieren «quitar este servicio y que todo el mundo acuda a la privada». Según San Miguel la espera en las consultas para el médico de familia «se van a los 15 días fácilmente en épocas donde hay más gripe o virus. Otras veces te vas a cuatro días hasta que te atienden y al final la gente se va a Urgencias lo que provoca la saturación de este servicio», expone. Mil cartillas por pediatra «Los médicos hacen lo que pueden haciendo más horas, pero están saturados. No se puede mantener esta situación si queremos una sanidad de calidad. Llevamos mucho tiempo denunciándolo», expone. Por su parte, la gerencia de Atención Primaria del Área de Salud Valladolid Oeste -a la que pertenece Laguna- niega tales tiempos de espera para ser atendido y aclaran que «es falso que haya una lista de espera de un año en el Servicio de Fisioterapia. Hay atención a pacientes en horario de mañana y tarde y en el caso de la mañana no tiene demora. En horario de tarde hay una demora media de un mes, teniendo en cuenta que las cotas preferentes no tienen demora», aseguran. El centro de Salud de Laguna de Duero cuenta, actualmente, con una plantilla de 16 médicos de Familia, 18 profesionales de Enfermería, cuatro pediatras y dos fisioterapeutas y en el caso de los tiempos de espera de los médicos de cabecera la propia gerencia expone que seis médicos dan cita con menos de 48 horas de demora, siete lo hacen con un tiempo de espera de tres o cuatro días; dos sanitarios dan cita a los cinco días de solicitarla y uno con un plazo mayor de cinco días. «Por lo tanto no hay esperas de 15 días, tampoco es cierto». En el caso del servicio de enfermería los plazos de demora varían ente los dos y los cuatro días, «y en Pediatría los cuatro pediatras tienen una demora menor de 48 horas». Al respecto, la portavoz de la plataforma comenta que Viana y Boecillo «llevan años reclamando un pediatra propio, hay 1.000 cartillas para un solo pediatra en esas dos zonas y para Laguna cuatro para 4.000 cartillas infantiles. Es normal que la gente esté muy alterada con este tema», comenta San Miguel. Esta plataforma se creó en 2010 y pese a que han conseguido «pequeños logros» se les resiste el proyecto de un nuevo centro de salud. «A ese centro nunca se le puso fecha y ahora se baraja solo una ampliación del actual de poco más de 700.000 euros que se encuentra paralizada. Cada vez es todo más precario», lamenta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión