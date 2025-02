El Ayuntamiento de Laguna asegura que los Servicios Sociales «han estado y están garantizados»

Adrián Rodríguez Martes, 4 de febrero 2025, 16:52 Comenta Compartir

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España ha analizado el dinero que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes destinan a los programas de Servicios Sociales. Laguna de Duero se sitúa a la cola de los principales municipios españoles en materia de servicios sociales -calificado como «pobre» en el estudio- con una media de tan solo 56 euros de media por habitante muy lejos de los 149,86 euros de media en las capitales españolas o de los 136 euros del Ayuntamiento de Valladolid. Un dato sorprendente que posiciona al municipio como el único de Castilla y León dentro del raking de «los ayuntamiento más pobres en España». Fernando Vara, concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Laguna de Duero, confiesa que «los datos son los que son y ya estamos trabajando para mejorar».

El rango de una inversión «pobre» en Servicios Sociales se asigna a los municipios en los que dicha inversión es inferior a los 60 euros por habitante en estos programas y Laguna de Duero -que ocupa el puesto 28 en el raking de los peores de España- muestra una inversión de 56 euros por habitante. La problemática está vinculada a «una carencia de personal que se remonta años atrás».

«Cuando yo llegué a la concejalía de Servicios Sociales teníamos 17 personas, de los cuales, únicamente uno era funcionario de carrera, el resto eran contratos de obra y servicio de manera eventual. Con la nueva reforma laboral estos contratos desaparecen y pasamos a estar inmersos en un programa de estabilización laboral», apostilla Fernando Vara, quien confiesa: «Muchos trabajadores estabilizan en otros ayuntamientos o Diputaciones porque pueden contratar. En el Ayuntamiento de Laguna de Duero no caben más trabajadores fijos, por lo que la reposición de puestos de trabajos no se puede llevar a cabo debido a que no puede aumentar más nuestra masa salarial -de todo el computo de personal del Ayuntamiento-».

Lo cierto es que Laguna de Duero presenta una falta de personal en Servicios Sociales vinculados al CEAS -el Centro de Atención Social- pero «los Servicios Sociales han estado y están garantizados en todo momento». Fernando Vara, al frente de la concejalía responsable, asegura que «hoy mismo se han incorporado 3 psicólogos con plaza fija y me consta que a lo largo del primer trimestre de este año llegarán 6 trabajadores sociales para estabilizar Laguna de Duero. Es todo un puzzle que va encajando poco a poco».

No obstante, el mensaje de «tranquilidad ciudadana» se apoya en datos como el descenso de las ayudas de emergencia -«de 50 ayudas en 2023 a 33 ayudas en 2024»- y la reducción en la lista de espera para la ayuda a domicilio. Fernando Vara, concejal de Servicios Sociales en Laguna de Duero, puntualiza que «el año 2023 ha sido el peor en cuanto a carencia de personal y eso se traduce en los datos. Esto es debido a dos condicionantes: La falta de personas, con evasión de capital humano por la estabilización de puestos de trabajo y los contratos de obra y servicio».

Desde el PSOE en Laguna de Duero arremeten contra la corporación municipal y califican los hechos como una «nefasta gestión que está fulminando los servicios sociales de nuestro municipio». No obstante, los socialistas aseguran que «las denuncias de la dejadez en materia de Servicios Sociales que nuestro grupo municipal viene haciendo durante años, ha sido refrendada por los profesionales del sector en su estudio de análisis de datos de 2023».

21 trabajadores subvencionados por la Junta

El Acuerdo Marco del CEAS -con más de 52 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León para el periodo comprendido entre 2024-2027- establece 21 trabajadores en el Ayuntamiento de Laguna de Duero para estos servicios. La corporación municipal de Laguna de Duero asegura que «un CEAS puede funcionar perfectamente con 13 personas. Es cierto que nos subvencionan 21 trabajadores pero debido a la reforma laboral no podemos contratar más».

Un argumento que los socialistas rebaten: «Entre los años 2022 y 2023, Laguna de Duero ha devuelto más de un millón de euros a la Junta de Castilla y León destinados a estos fines. La excusa siempre la misma, no poder contratar por la reforma laboral, mientras que el resto de municipios de España si pueden».

Asimismo, cargan contra las condiciones laborales de los trabajadores del CEAS: «Estos funcionarios trabajan en condiciones penosas y han aprovechado las posibilidades de movilidad a otros municipios, incluso lejanos, buscando con mejores condiciones de trabajo y mayores implicaciones de otros municipios en estos servicios, ya que la mayor parte de los trabajadores son vocacionales y su interés es la ayuda a los demás».