La Junta invertirá 5,1 millones para remodernizar la VA-800 entre Valladolid y Salamanca La Junta prevé aprobar el proyecto a finales de diciembre para iniciar el proceso de contratación de obra a principios de 2026

El Norte Valladolid Martes, 2 de diciembre 2025, 15:46 | Actualizado 16:18h.

La modernización integral de la carretera VA-800 entre Castrejón de Trabancos (Valladolid) y el límite con Salamanca movilizará 5, 1 millones de euros. La Junta de Castilla y León avanza en la modernización de la red autonómica de carreteras con la presentación en Torrecilla de la Orden, Valladolid, del proyecto de mejora de plataforma y firme de este tramo. Se trata de una actuación clave para reforzar la seguridad vial, la comodidad de circulación y la conexión territorial en el suroeste de la provincia de Valladolid.

La actuación supone un avance decisivo dentro de la política de la Junta de Castilla y León para mejorar la movilidad intermunicipal, reforzar la seguridad vial y garantizar que la red autonómica responda a las necesidades estratégicas del medio rural.

«Este proyecto no es una obra aislada: es una apuesta por el territorio. La VA-800 conecta pueblos, empresas, servicios públicos y vida diaria. Por eso damos un paso adelante para convertirla en una carretera más segura, más moderna y preparada para el futuro», afirmó el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta quien añadió que la movilidad es cohesión territorial.

«Cuando hacemos una carretera más segura y cómoda no solo mejoramos el tráfico, estamos garantizando oportunidades, actividad económica y arraigo en el medio rural», agregó.

La VA-800 es uno de los ejes vertebradores entre Valladolid y Salamanca en su tramo rural, especialmente para municipios como Torrecilla de la Orden, Castrejón de Trabancos, Nava del Rey y el entorno agrícola-ganadero del sureste provincial. La mejora de la vía permitirá reducir tiempos de desplazamiento, facilitar el transporte de mercancías y garantizar conexiones estables hacia servicios sanitarios, educativos y administrativos.

La Junta prevé aprobar el proyecto a finales de diciembre para iniciar el proceso de contratación de obra a principios de 2026.

La carretera pasará de una calzada actual de apenas 5,8 metros a una sección de siete metros pavimentados, con dos carriles de tres metros, arcenes de 0,50 y nuevas bermas. Se trata de un salto cualitativo que permitirá un tráfico más fluido y reducirá maniobras de riesgo, especialmente para vehículos pesados y agrícolas, habituales en esta zona.

Entre las actuaciones está la ampliación del puente sobre el río Trabancos, que actualmente presenta un ancho de 5 metros. Tras la intervención, la plataforma útil para la circulación alcanzará los ocho metros, garantizando el cruce seguro de vehículos en ambos sentidos.