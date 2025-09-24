Investigadas dos vecinas de Mojados por el ataque de dos perros peligrosos a un samoyedo El incidente dejó herido al can agredido y causó lesiones a las personas que lo paseaban

El Norte Valladolid Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:20

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de dos mujeres, vecinas de Mojados, como presuntas autoras de un delito relacionado con la tenencia irresponsable de animales potencialmente peligrosos, por las lesiones que causaron a los propietarios de otro perro mientras lo paseaban. Además, se les atribuye un segundo delito contra los animales por las heridas producidas al perro agredido durante el incidente.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de septiembre, cuando dos perros, uno de raza Stafforshire Terrier Americano y otro American Bully, que según sus certificaciones veterinarias tiene la consideración de animales potencialmente peligrosos y que se encontraban sueltos y sin bozal, se abalanzaron sobre otro de raza samoyedo mordiéndole en diversas partes del cuerpo.

Gracias a la intervención de las personas que se encontraban en el lugar, quienes se expusieron a sufrir daños por parte de los perros atacantes, lograron parar el ataque. Como consecuencia de ello, la pareja propietaria del perro tuvo que ser atendida en un centro de salud por varias mordeduras en las manos e igualmente el perro atacado tuvo que ser atendido en el centro veterinario de Mojados.

Los hechos fueron denunciados ante el Puesto de la Guardia Civil de Mojados, que procedió a instruir las primeras diligencias, haciendo el traslado de las mismas al Seprona de la Guardia Civil de Valladolid para que continuara con la investigación.

La tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos (PPP), requiere de la obtención de una licencia otorgada por el Ayuntamiento donde se registre al perro, y de un seguro de responsabilidad civil, así mismo para su estancia en lugares públicos deben cumplir con las medidas de seguridad de llevar permanentemente puesto un bozal y estar atado por una correa rígida, no extensible, de menos de 2 metros de longitud.