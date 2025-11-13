El instituto de Íscar reivindica la vida en los pueblos con su Semana del Orgullo Rural

El IES Santo Tomás de Aquino de Íscar está inmerso en plena celebración de su III Semana del Orgullo Rural, una iniciativa que busca poner ... en valor la vida en los pueblos, visibilizar las demandas de los entornos rurales y fomentar entre el alumnado el sentimiento de orgullo por pertenecer al mundo rural.

Ubicado en un entorno eminentemente rural y con alumnado procedente de hasta cinco localidades cercanas, el centro ha preparado una completa programación de actividades que combinan tradición, cultura, música y convivencia intergeneracional.

El pasado día 10, los pasillos del instituto se llenaron de color con el Lunes de 'lettering', en el que los estudiantes decoraron el centro con refranes castellanos elaborados con técnicas de caligrafía artística. Con ello, recuperaron la sabiduría popular y embellecieron los espacios educativos.

El martes 11, el recreo se transformó en un escenario musical con un concierto de música folk interpretado por varios docentes del centro -Guillermo Jove, Juan Antonio Mínguez y Fran García- acompañados por dulzaina y pandereta. También participó el alumno Manuel Hernansanz, de primero de Bachillerato, al saxofón.

El miércoles fue el día de la castañada y el turismo rural. El AMPA organizó una castañada para toda la comunidad educativa, mientras que el alumnado de tercero de ESO, guiado por la Comisión de Patrimonio del Instituto, se convirtió en guía turístico de la comarca de Tierra de Pinares, dando a conocer los pue de la zona y promoviendo el turismo de proximidad.

Juegos autóctonos

El jueves, los protagonistas son la música tradicional y las actividades al aire libre. La Rondalla de la Asociación La Pedraza ameniza el recreo, y también hay prevista una excursión a Pedrajas de San Esteban, donde en ediciones anteriores se han desarrollado salidas micológicas y degustaciones de platos típicos.

Finalmente, el viernes se dedicará a los juegos autóctonos, con la colaboración de la Asociación de Juegos Autóctonos Iscariense, que ofrecerá una jornada lúdica en la plaza de toros de la localidad para los alumnos de 1º y 2º de ESO, rescatando juegos tradicionales de la zona.

Esta tercera edición de la Semana del Orgullo Rural reafirma el compromiso del IES Santo Tomás de Aquino con la educación en valores, la cultura y la tradición, reforzando el vínculo entre la escuela y su entorno. Desde el centro destacan que «mantener vivas las costumbres y apreciar la riqueza del mundo rural es también una forma de futuro».