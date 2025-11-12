El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Valle de los Seis Sentidos de la Diputación de Valladolid. El Norte

Valladolid

Campamentos de Navidad en el Valle de los Seis Sentidos: fechas, precio, edades y cómo inscribirse

La Diputación pone en marcha una nueva edición de estas iniciativas, que tienen plazas limitadas y cuyo objetivo es facilitar la conciliación familiar

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:04

La Diputación de Valladolid pone en marcha una nueva edición de los campamentos de Navidad en el Valle de los Seis Sentidos, una iniciativa educativa y de ocio dirigida a niños de entre 5 y 16 años que combina aprendizaje, diversión y contacto directo con la naturaleza en un entorno privilegiado y que además, promueve la conciliación familiar durante las fiestas.

El Valle de los 6 Sentidos, situado en Renedo de Esgueva, es un referente provincial en educación ambiental, ocio familiar e inclusión. Se trata de un parque que ofrece más de un centenar de juegos y espacios interactivos diseñados para estimular los sentidos, la curiosidad y la convivencia a través de la experimentación y el juego en plena naturaleza.

Cuándo son los campamentos

Los campamentos se celebrarán los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 de enero, en horario de 8:00 a 15:00 horas, con entrada flexible entre las 8:00 y las 9:00 y recogida entre las 14:00 y las 15:00. Con precios accesibles -17 euros por día para socios del Club de Amigos de la Provincia y 20 euros para el público general-, esta propuesta pretende facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante el periodo vacacional, ofreciendo a las familias una alternativa segura, educativa y enriquecedora para los más pequeños.

Actividades

Durante las jornadas, los participantes podrán disfrutar de un variado programa de actividades como talleres de manualidades y creatividad, iniciativas de educación ambiental, juegos y gincanas por el parque, talleres de cocina y decoración navideña o la visita de Papá Noel y de un Rey Mago, al que podrán entregar sus cartas.

Cómo inscribirse

Cada grupo contará con monitores especializados que acompañarán a los participantes durante toda la jornada, garantizando su seguridad, bienestar y participación activa en cada actividad. Las plazas son limitadas, y las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.valladolidentradas.es. Para más información, las familias interesadas pueden contactar en el teléfono 618 761 011.

