Olmedo entrega los premios de su concurso de pinchos

Olmedo celebró este pasado fin de semana una nueva edición de su ya consolidado concurso de pinchos, que este año alcanzó su novena edición con ... la participación de 16 establecimientos locales. El certamen ha sido promovido por Bodegas Eresma Soterraña, Bodegas La Mejorada y Distribuciones Hermanos Ortuñez Sastre, junto con la colaboración del Ayuntamiento de Olmedo, la Diputación de Valladolid, la Junta de Castilla y León, Viajes Action Travel y Castilla Termal Olmedo, entre otros.

El restaurante Los Caballeros se alzó con el Oro Popular, el primer premio del concurso, que incluía trofeo y un bono regalo de alojamiento en Castilla Termal Hoteles. El segundo premio, Plata Popular, recayó en el restaurante mesón La Villa, galardonado con trofeo y 100 euros en Action Travel (Olmedo). Por su parte, el asador El Caballero de Olmedo obtuvo el Bronce Popular, acompañado de trofeo y un bono de piscinas termales en Castilla Termal Hoteles.

Durante el acto de entrega, celebrado el lunes por la tarde, también se realizaron varios sorteos. Entre el público asistente durante el fin de semana se repartieron lotes de vino, cheques de 60 euros para canjear en los establecimientos participantes y viajes para dos personas. Además, entre los locales participantes se sorteó un premio ofrecido por Castilla Termal, que recayó en el restaurante Los Marinos.

Aunque el acto comenzó con algo de retraso respecto a la hora prevista (19:30 h), se desarrolló en un ambiente distendido y participativo. La alcaldesa de Olmedo, Myriam Martín, fue la encargada de abrir el evento, seguida por la intervención de Nacho Cabrera, representante de Bodegas La Mejorada. Antes de proceder a la entrega de los galardones, se hizo entrega de un obsequio a cada establecimiento participante como muestra de reconocimiento a su implicación en esta cita gastronómica.

En su intervención, la regidora agradeció la colaboración de los establecimientos y de la organización, y destacó la buena acogida del concurso. Además, adelantó que el próximo año será una edición especial: «Deciros que el año que viene es el décimo aniversario, así que buscaremos entre todos alguna iniciativa para celebrarlo. La organización ya está pensando cosas. La novena edición ha sido un éxito, pero la décima va a ser mucho mejor», aseguró la alcaldesa.

El papel de los hosteleros

Por su parte, Nacho Cabrera, en representación de las bodegas organizadoras, quiso poner en valor el trabajo conjunto de quienes están detrás del certamen: «Hay tres personas que al final son las que dan la cara e intentan hacer las cosas lo mejor posible. Espero que nos valoréis por lo que intentamos hacer; no siempre conseguimos todo lo que queremos, pero nuestro esfuerzo es neutral y sincero», afirmó.

También tuvo palabras de agradecimiento hacia los participantes y hacia el público: «Queremos engrandecer a los hosteleros de Olmedo: los bares, que os convertís en pequeños restaurantes durante el fin de semana, y los restaurantes, que hacéis un esfuerzo añadido para seguir ofreciendo los pinchos junto a las comidas y cenas. Es un valor que suma a la oferta del concurso», señaló Cabrera, quien reconoció además la fidelidad del público «que acude cada año, incluso cuando el tiempo no acompaña».

El acto concluyó con la intervención de Ana Jimeno, de Bodegas Eresma La Soterraña, quien quiso subrayar el valor de la continuidad del certamen: «Tenemos que estar muy orgullosos de que nosotros no fuimos los primeros en hacer un concurso de pinchos, fuimos de los últimos, pero somos los únicos que siguen manteniendo un número tan elevado de participantes. Eso es de orgullo y hay que seguir manteniéndolo», destacó.