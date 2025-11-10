El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Acto de inauguración del Concurso Nacional y Mundial de Tapas, este lunes en la Cúpula del Milenio.

Acto de inauguración del Concurso Nacional y Mundial de Tapas, este lunes en la Cúpula del Milenio. Carlos Espeso

Cuatro restaurantes de Valladolid buscan elaborar la mejor tapa de España

El certamen reúne entre este lunes y martes a 46 cocineros de todo el país, entre ellos cuatro vallisoletanos, y el miércoles a 16 chefs internacionales

Celia Martínez Álvarez

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:08

El Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid afronta una nueva edición que vuelve a reunir a algunos de los nombres más destacados ... de la gastronomía española. En esta ocasión, 46 cocineros nacionales competirán durante dos jornadas por el título de la mejor tapa de España, mientras que 16 chefs internacionales participarán en el Campeonato Mundial de Tapas.

