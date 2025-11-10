Cuatro restaurantes de Valladolid buscan elaborar la mejor tapa de España

El Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid afronta una nueva edición que vuelve a reunir a algunos de los nombres más destacados ... de la gastronomía española. En esta ocasión, 46 cocineros nacionales competirán durante dos jornadas por el título de la mejor tapa de España, mientras que 16 chefs internacionales participarán en el Campeonato Mundial de Tapas.

Valladolid volverá a tener la presencia de cuatro restaurantes locales en el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, en concreto el bar Las Kubas, con su pincho 'Puceyaki' elaborado por David Miranda Castañeda; el Restaurante Mélida Wines (Peñafiel) con 'Equilibrio' de Silvia Herrera Redondo; Azul Mediterráneo con 'Principino' de Juan Carlos Jiménez Pradas y Habanero Taquería, con 'Milpa' de Alejandro San José Birnbaum.

El acto de inauguración se ha celebrado este lunes por la mañana en la Cúpula del Milenio de Valladolid y ha estado conducido por el periodista Pepe Ribagorda y ha contado con la presencia del presidente del certamen, el chef Paco Morales, y el alcalde, Jesús Julio Carnero, quien ha aseverado que Valladolid se convierte en la capital mundial de una gastronomía «tan importante» como es la de miniatura, «un grito social como demuestran los aspirantes a ganar este concurso».

Además, el regidor ha añadido que en la capital del Pisuerga «se sabe mucho de tapas», pero ha añadido cada año que se celebran estos certámenes en Valladolid se aprende «cada vez más» de este tipo de gastronomía, ya que se produce «una gran conexión cultural». «La Tapa conecta a cada uno con su propio territorio o zona de procedencia, cada una representa a los ganaderos y agricultores de cada zona, y los cocineros con sus manos mágicas transforman el producto y hacen que lleguen al público», ha manifestado Carnero.

Para concluir, el alcalde ha recordado que en la pasada edición se tuvo «muy presente» a la Comunidad Valenciana tras la dana, mientras que este año se va a fijar la mirada en Ucrania, «un país que está sufriendo una guerra». El primer restaurante vallisoletano en participar, en la posición número 13, será el reciente ganador vencedor del Concurso de Tapas Valladolid por Barrios 'Valladolid Tapas Walk 2025', Las Kubas y su tapa 'Puceyaki' este mismo lunes, a las 18:55 horas.

Posteriormente, en la jornada del martes participará en la posición 30 será el turno de Azul Mediterráneo y 'Principino', a las 12:35 horas; seguido en la posición 33 la tapa 'Milpa' de Habanero Taquería, que se presentará a las 16:15 horas y, el último participante vallisoletano, el restaurante Mélida Wines con 'Equilibrio', presentará su tapa en la posición 42 ese mismo martes a las 18:35 horas.

Por su parte, el chef Paco Morales ha resaltado que la tapa es «cultura, historia y, sobre todo, una manera de convivir entre pueblos» y, además, ha añadido que la gastronomía «también es un arte» porque, a su parecer, «también se necesitan momentos de disfrute mental y del paladar».

«El concepto de tapa no se acaba ni se acabará, es parte de nuestra identidad y de nuestro territorio», ha asegurado, a la par que ha concluido que «persistir es la clave, hay que seguir apostando por la cultura, la gastronomía y la diversidad».

Un «padrino» de la capital

Por otro lado, el miércoles 12 de noviembre dará el pistoletazo de salida el IX Campeonato Mundial de Tapas. En esta ocasión, la representación española recae en el chef Iñigo Tizón del bar Gran Sol en Hondarribia (Guipúzcoa) y su tapa 'Los Lunes al Sol', pincho ganador de la pasada edición del Certamen Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid.

En esta edición, el valor de los ingredientes no podía superar los 1,90 euros y el jurado seleccionó a dos finalistas de Europa y a uno de África, mientras que el resto de los participantes internacionales procede de distintos concursos asociados por el resto del mundo.

Cada uno de los candidatos seleccionados contará con un establecimiento de apoyo en Valladolid, que ejercerá de «padrino» durante el certamen. Estos locales facilitaran el espacio y los medios necesarios para realizar las preparaciones previas de las recetas.