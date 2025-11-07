Olmedo celebra el IX Concurso de Pinchos Ciudad del Caballero con 16 participantes

La localidad vallisoletana de Olmedo celebra este fin de semana la novena edición del Concurso de Pinchos Ciudad del Caballero, una cita gastronómica ya consolidada ... en el calendario local.

El certamen está promovido por Bodegas Soterraña y Bodegas La Mejorada, junto con el distribuidor Distribuciones Hermanos Ortuñez Sastre, entidades que conforman el corazón vinícola de la villa. Su objetivo es impulsar la hostelería local y animar al público a recorrer los bares y restaurantes del municipio para degustar las creaciones de los participantes.

En total, 16 establecimientos competirán por hacerse con el favor del público: Brasafina Gastrogrill, Cervecería La Lobera, Restaurante Los Marinos, Cervecería Femy, Bar La Ronda, Hogar de los Jubilados, Moby Café y Copas, Bar Restaurante Los Caballeros, Bar Sindo Calimero, Bar El Arco, Mesón La Villa, Bar Restaurante Rincón Mudéjar, Zeppelin Tavern, Jimeno Factoría, El Caballero de Olmedo y Bar Arsal.

Cada local presentará un único pincho, que deberá ser sabroso, visualmente atractivo y fiel al espíritu del concurso. El precio de cada tapa será de 3 euros.

En esta edición, la organización ha decidido mantener el jurado popular como único sistema de votación, reforzando así la participación ciudadana y premiando la creatividad de los hosteleros.

Los premios para los establecimientos serán: Oro popular: trofeo y bono regalo de alojamiento en Castilla Termal Hoteles.

Plata popular: trofeo y 100 euros en Action Travel (Olmedo).

Bronce popular: trofeo y bono de piscinas termales en Castilla Termal Hoteles.

Además, el público votante podrá ganar viajes, estuches de vino y cheques de consumo en los bares y restaurantes participantes.

Desde la organización destacan que «queremos seguir haciendo crecer este evento que tanto prestigio ha dado a la hostelería olmedana. El apoyo de nuestras bodegas, del distribuidor local y de los hosteleros es fundamental para que Olmedo siga destacando por su calidad gastronómica y enológica».

La entrega de premios tendrá lugar el lunes 10 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Ayuntamiento de Olmedo.