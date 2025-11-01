El honor y orgullo de ser Hijo Predilecto de tu pueblo natal

Santa Eufemia del Arroyo vivió este sábado una importante e histórica jornada con la celebración del acto oficial en el que la novelista Ana Isabel Santos y el historiador Miguel Ángel Cañibano ... recibieron el título de Hijo Predilecto de su pueblo natal. Poco antes del mediodía, el salón de plenos del Ayuntamiento, vistiendo sus mejores galas, se llenaba de vecinos, familiares e invitados para celebrar un solemne acto que contó con la presencia del vicepresidente de la Diputación y alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban, y del alcalde de Villafrechós, Miguel Ángel Gómez.

El concejal Ricardo García, como maestro ceremonias, leyó el acuerdo de pleno del nombramiento, dando la palabra a la teniente de alcalde, Lydia Uña, quien expresó que «estamos muy orgullosos de haber podido otorgar una distinción a dos vecinos que colaboran muy activamente por dar a conocer nuestro amado pueblo». A continuación, el alcalde, Victorino Rodríguez, entregó a los dos Hijos Predilectos una placa con el nombramiento, a la vez que les impuso una medalla personalizada con el escudo del pueblo.

En sus palabras, Miguel Ángel Cañibano, cronista oficial de Santa Eufemia como autor de doce libros sobre la historia de su pueblo natal, manifestó que «este reconocimiento, además de un homenaje a mi labor como historiador, es, ante todo, una muestra de cariño y gratitud por parte de mi pueblo, al que siempre llevaré en mi corazón». De sus trabajos de investigación, Cañibano trajo al presente algunos datos interesantes sobre la historia de la localidad, siendo muy amenos para los presentes todos los concernientes a la genealogía de algunos apellidos. No dejó el historiador de dedicar el nombramiento a sus padres, Isaías y Raimunda, a su hermana María Jesús, a su pareja, Virginia, a los vecinos y a las instituciones. Además aseguró recibir el título «con una profunda humildad, pero también con el firme compromiso de seguir trabajando para preservar nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestro legado».

Por su parte, Ana Isabel Santos, autora de las novelas «El sueño» y «Alas de cuervo», expresó recibir la distinción «con humildad y con emoción, consciente de que no hay honor más grande que el cariño de los tuyos y el respaldo incondicional de tu comunidad». Además llevó a cabo un recorrido por su trayectoria como escritora, dando las gracias a la corporación municipal por el nombramiento, que «es un honor y una gran responsabilidad», asegurando que «será siempre el reconocimiento más valioso de mi vida, si es que algún día tengo otro». No dejó de tener un emotivo recuerdo a su padre, Silvestre, que «tanto me ayudó a preparar «Ala de cuervo», recordando las fatigas del campo, los aperos, el peso de un saco o de un costal lleno de cebada o de harina», y a Tasia, su madre, «que traía a la memoria canciones y poesías». También aseguró que su pueblo y toda Tierra de Campos «seguirán siendo durante muchos años mi estandarte y el escenario de mis historias».

De esta manera Miguel Ángel Cañibano y Ana Isabel Santos entran por la puerta grande de la historia de Santa Eufemia del Arroyo con su nombramiento como Hijos Predilectos en un honor que hace años les precedió el prestigioso acuarelista Gonzalo Román, que, en su momento, apoyó la reconstrucción de la iglesia del pueblo con la donación de algunas de sus obras.