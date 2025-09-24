Herido tras volcar su coche en Mélida

El Norte Valladolid Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:34 Comenta Compartir

Un accidente ocurrido en la tarde de hoy miércoles en el kilómetro 3 de la carretera VP-2006, junto a Bodegas Valpincia, en Mélida, pedanía de Peñafiel, ha dejado una persona herida.

Un vehículo se salió de la citada vía y dio varias vueltas de campana. Una llamada alertó del suceso al 112 e indicó que el ocupante estaba fuera del coche, pero necesitaba asistencia sanitaria. El servicio de emergencias dio aviso a Guardia Civil de Tráfico, a Policía Local de Peñafiel y a Sacyl, que envió una ambulancia a la zona.

Temas

Mélida