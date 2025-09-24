El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Valladolid

Herido tras volcar su coche en Mélida

El vehículo dio varias vueltas de campana en la carretera VP-2006, junto a Bodegas Valpincia

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:34

Un accidente ocurrido en la tarde de hoy miércoles en el kilómetro 3 de la carretera VP-2006, junto a Bodegas Valpincia, en Mélida, pedanía de Peñafiel, ha dejado una persona herida.

Más sucesos en la provincia

Herido un motorista de 26 años en una colisión con un coche en Delicias

Herido un motorista de 26 años en una colisión con un coche en Delicias

Investigadas dos vecinas de Mojados por el ataque de dos perros peligrosos a un samoyedo

Investigadas dos vecinas de Mojados por el ataque de dos perros peligrosos a un samoyedo

Un vehículo se salió de la citada vía y dio varias vueltas de campana. Una llamada alertó del suceso al 112 e indicó que el ocupante estaba fuera del coche, pero necesitaba asistencia sanitaria. El servicio de emergencias dio aviso a Guardia Civil de Tráfico, a Policía Local de Peñafiel y a Sacyl, que envió una ambulancia a la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  2. 2

    Piden colaboración para identificar al conductor del patinete que les atropelló
  3. 3 El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber
  4. 4

    Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse
  5. 5 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  6. 6

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  7. 7

    A la venta 18 pisos de lujo y aprobados 23 apartamentos turísticos en dos edificios históricos de San Martín
  8. 8 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  9. 9 Hallan muerto al octogenario desaparecido de la residencia de mayores de Tábara
  10. 10

    Nueva operación de la Guardia Civil para desarticular un grupo que robaba en viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido tras volcar su coche en Mélida

Herido tras volcar su coche en Mélida