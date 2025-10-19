El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Espeso

Herido un niño de cuatro años en una colisión entre dos turismos en Aldeamayor de San Martín

El siniestro se registró en el kilómetro uno de la VA-200 poco antes de las 10.30 horas

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:32

Comenta

Un menor de cuatro años resultó herido hoy al recibir un golpe en la cabeza tras colisionar por alcance dos turismos en El Soto, en el municipio de Aldeamayor de San Martín (Valladolid). El siniestro se registró en el kilómetro uno de la VA-200 poco antes de las 10.30 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Noticias relacionadas

Atropellada en Valladolid una menor de 15 años en la calle Villabáñez

Atropellada en Valladolid una menor de 15 años en la calle Villabáñez

El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122

El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122

La sala del 1-1-2 pasó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que envió recursos para atender a un menor de cuatro años, que estaba consciente, pero presentaba un golpe en la cabeza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija Stella y desvela por qué eligieron Valladolid para la boda
  2. 2

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota Johnson
  3. 3

    Stella del Carmen se hace esperar para su blindada boda en Valladolid
  4. 4

    El gimnasio de la antigua Lauki, una avenida y una promoción de 179 viviendas cosen Los Viveros con Valladolid
  5. 5

    Qué se puede ver en la Casa Museo de Miguel Delibes en Valladolid
  6. 6 Detenido por dar un puñetazo en la cara «sin mediar palabra» a un joven en una discoteca de Valladolid
  7. 7 El reto del Valladolid aéreo: ¿eres capaz de identificar tu calle vista desde el cielo?
  8. 8

    María Vetican: «Valladolid no me parece la ciudad más pet friendly, he estado en otras que le dan mil vueltas»
  9. 9

    El pionero vallisoletano de la meteorología estrena jardín y reconocimiento en Parquesol
  10. 10

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un niño de cuatro años en una colisión entre dos turismos en Aldeamayor de San Martín

Herido un niño de cuatro años en una colisión entre dos turismos en Aldeamayor de San Martín