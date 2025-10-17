Atropellada en Valladolid una menor de 15 años en la calle Villabáñez La joven ha sido atendida de sus heridas por los servicios sanitarios

El Norte Valladolid Viernes, 17 de octubre 2025, 23:39 Comenta Compartir

Una menor de 15 años ha sufrido heridas esta tarde en Valladolid tras ser atropellada por un turismo en la calle Villabáñez, a la altura del número 92. El suceso, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112 a Ical, tuvo lugar sobre las 18:20 horas. Desde el 112 se dio aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil para atender a la herida.

Este atropello no ha sido el único accidente de la jornada.Una hora antes, se registró una colisión múltiple en la A-6, a la altura del Tordesillas, que se saldo con dos heridas leves. El siniestro, según informa el Servicio de Emergencias Castilla y León 112, tuvo lugar a las 17:15 horas, en los carriles de incorporación a la A-62. En la colisión se vieron involucrados cuatro turismo y un camión, informa Ical.

El 112 alertó a la Guardia Civil y también ha solicitado asistencia para una niña de 12 años, por un ataque de ansiedad. Finalmente, los servicios sanitarios de Sacyl atendieron a una mujer adulta y a la menor de 12 años, heridas leves, que fueron evacuadas en una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl al hospital Río Hortega.