Imagen de archivo de una ambulancia del 112. C. Espeso

Herida tras sufrir una caída con su moto en Tudela de Duero

La mujer, de 52 años, se quejaba de dolor en una pierna

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:22

Una mujer de 52 años ha resultado herida este miércoles por la mañana tras sufrir una caída con su motocicleta en Tudela de Duero. El accidente se ha producido sobre las 8:40 horas en la carretera CL-600, en la rotonda junto a la plaza del Plantío, y la herida, que estaba consciente, se quejaba de dolor en una pierna.

Hasta el lugar se ha desplazado rápidamente la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Tudela y personal sanitario con una ambulancia para atender a la motorista herida.

Herida tras sufrir una caída con su moto en Tudela de Duero