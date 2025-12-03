Herida tras sufrir una caída con su moto en Tudela de Duero La mujer, de 52 años, se quejaba de dolor en una pierna

Miércoles, 3 de diciembre 2025

Una mujer de 52 años ha resultado herida este miércoles por la mañana tras sufrir una caída con su motocicleta en Tudela de Duero. El accidente se ha producido sobre las 8:40 horas en la carretera CL-600, en la rotonda junto a la plaza del Plantío, y la herida, que estaba consciente, se quejaba de dolor en una pierna.

Hasta el lugar se ha desplazado rápidamente la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Tudela y personal sanitario con una ambulancia para atender a la motorista herida.