Herida una mujer de 65 años tras ser atropellada por un coche en Valladolid El accidente se ha producido este miércoles por la mañana en el cruce de la calle Villamuriel de Campos con el Callejón de la Alcoholera

Cruce de la calle Villamuriel de Campos y el Callejón de la Alcoholera, donde se ha producido el atropello.

El Norte Valladolid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:54

Una mujer de 65 años ha resultado herida este miércoles por la mañana tras ser atropellada por un turismo en Valladolid capital. El accidente se ha producido sobre las 8:20 horas en el cruce de la calle Villamuriel de Campos con el Callejón de la Alcoholera, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de lo sucedido y requería asistencia sanitaria para una mujer que había resultado herida.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia para atender a la mujer herida, que se quejaba de golpes en la cadera y en un pie.

Por el momento no ha trascendido si ha precisado traslado hospitalario.

