Herida una mujer de 76 años tras colisionar un coche y un camión cerca de Íscar El accidente se produjo este miércoles por la tarde en el cruce de la CL-602 hacia la localidad segoviana de Villaverde de Íscar

El Norte Valladolid Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:29

Una mujer de 76 años resultó herida este miércoles en una colisión entre un turismo y un camión a la altura de la localidad vallisoletana de Íscar. El accidente de tráfico se produjo pasadas las 19:20 horas en el kilómetro 91 de la carretera CL-602, en el cruce hacia el municipio segoviano de Villaverde de Íscar, momento en el que el Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada en la que se alertaba de un choque lateral entre un coche y un vehículo pesado.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Íscar, la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y personal sanitario para atender a la septuagenaria herida.