El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Carretera CL-602 a la altura del cruce hacia la localidad segoviana de Villaverde de Íscar. Google Maps

Herida una mujer de 76 años tras colisionar un coche y un camión cerca de Íscar

El accidente se produjo este miércoles por la tarde en el cruce de la CL-602 hacia la localidad segoviana de Villaverde de Íscar

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:29

Comenta

Una mujer de 76 años resultó herida este miércoles en una colisión entre un turismo y un camión a la altura de la localidad vallisoletana de Íscar. El accidente de tráfico se produjo pasadas las 19:20 horas en el kilómetro 91 de la carretera CL-602, en el cruce hacia el municipio segoviano de Villaverde de Íscar, momento en el que el Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada en la que se alertaba de un choque lateral entre un coche y un vehículo pesado.

Noticias relacionadas

Dos heridos en una colisión con otro vehículo en un pueblo de Valladolid

Dos heridos en una colisión con otro vehículo en un pueblo de Valladolid

Detenido por amenazar con un hacha al portero de un establecimiento hostelero en Tordesillas

Detenido por amenazar con un hacha al portero de un establecimiento hostelero en Tordesillas

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Íscar, la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y personal sanitario para atender a la septuagenaria herida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  2. 2

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  3. 3 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  4. 4

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  5. 5

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  6. 6 Diez curiosidades sobre los ríos que pasan por la ciudad de Valladolid
  7. 7 Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  8. 8 Facua lanza una plataforma para reclamar la devolución de la tasa de basuras en seis capitales de Castilla y León
  9. 9 Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
  10. 10

    Los coletazos de la borrasca Claudia traen un temporal de viento y lluvia a Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herida una mujer de 76 años tras colisionar un coche y un camión cerca de Íscar

Herida una mujer de 76 años tras colisionar un coche y un camión cerca de Íscar