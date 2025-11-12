El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambulancia de Sacyl, en una imagen de archivo. Carlos Espeso

Herido un hombre en una colisión con otro vehículo en un pueblo de Valladolid

El accidente tuvo lugar sobre las 14.45 horas y hasta el lugar se trasladaron una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado

El Norte

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:41

Un varón resultó herido esta tarde en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 24 de la VA-905, a la altura de la localidad vallisoletana de Villalón de Campos. El suceso, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencia Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar sobre las 14.45 horas cuando dos turismos se vieron implicados en una colisión por alcance.

Una vez alertado del siniestro, el 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

