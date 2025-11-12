Herido un hombre en una colisión con otro vehículo en un pueblo de Valladolid El accidente tuvo lugar sobre las 14.45 horas y hasta el lugar se trasladaron una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado

El Norte Valladolid Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:41

Un varón resultó herido esta tarde en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 24 de la VA-905, a la altura de la localidad vallisoletana de Villalón de Campos. El suceso, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencia Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar sobre las 14.45 horas cuando dos turismos se vieron implicados en una colisión por alcance.

Una vez alertado del siniestro, el 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.