Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor

Agentes de la Policía Municipal han detenido a una mujer por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de ... su hija menor de edad en una vivienda del barrio vallisoletano de Pajarillos. Los hechos se han producido sobre las seis y media de la mañana de este miércoles en el domicilio familiar, ubicado en la calle Cisne, y en principio el hombre ha resultado herido de carácter leve.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, que además de proceder al arresto de la mujer tras la presunta agresión, se ha entrevistado con el herido, que les ha relatado que su hija, menor de edad, ha sido testigo de lo sucedido, pues en el momento en el que la mujer le ha provocado la herida con el arma blanca en el pecho, ésta estaba delante.

Asimismo, llegó a asegurar a los policías que se vio obligado a echar a la mujer de la vivienda para evitar que se produjera una nueva agresión.