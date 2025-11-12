El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Policía Municipal de Valladolid. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor

Los hechos tuvieron lugar en el barrio de Pajarillos sobre las 6:30 horas de este miércoles

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:32

Comenta

Agentes de la Policía Municipal han detenido a una mujer por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de ... su hija menor de edad en una vivienda del barrio vallisoletano de Pajarillos. Los hechos se han producido sobre las seis y media de la mañana de este miércoles en el domicilio familiar, ubicado en la calle Cisne, y en principio el hombre ha resultado herido de carácter leve.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  4. 4

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  5. 5

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  6. 6 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  7. 7

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  8. 8

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  9. 9

    La centenaria portada de Las Francesas muestra el resultado de su rehabilitación
  10. 10

    El Ayuntamiento revisa la controvertida tasa de basura para aplicar «mejoras» en 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor

Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor