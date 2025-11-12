El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un agente de la Guardia Civil, con el hacha intervenido. El Norte

Detenido por amenazar con un hacha al portero de un establecimiento hostelero en Tordesillas

El hombre intentó huir del lugar a bordo de un coche a gran velocidad, si bien la Guardia Civil le interceptó y procedió a su detención

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:21

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un hombre en Tordesillas como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca, tras haber amenazado con un hacha al portero de un establecimiento hostelero del municipio vallisoletano.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:00 horas del pasado 8 de noviembre, cuando el portero del negocio alertó telefónicamente a la Guardia Civil e informó de que un cliente le había amenazado con un hacha en el exterior del local.

Inmediatamente, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó al lugar, solicitando apoyo a otros agentes. Los efectivos localizaron un vehículo que abandonaba las inmediaciones a gran velocidad. Tras un seguimiento, los agentes lograron interceptarlo y detener su marcha.

El conductor fue identificado y detenido por un presunto delito de amenazas con arma blanca. En el interior del coche se halló el hacha utilizada, que fue intervenida y depositada en la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Medina del Campo. El instituto armado ha instruido las diligencias, que, junto al detenido, han sido presentadas en el juzgado de guardia de Valladolid.

