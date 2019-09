La guerra civil castellana originó las galerías subterráneas de Castronuño Interior de una galería de Castronuño que ha sido objeto de estudio por parte de la Junta. / El Norte La red ubicada bajo el parque de La Muela se creó a finales del siglo XV, durante el asedio al municipio, como mina para derribar el castillo EVA ESTEBAN Valladolid Martes, 17 septiembre 2019, 07:09

Estaban preparados. En «alerta» por si la guerra civil castellana por la sucesión al trono se prolongaba «en exceso» y no se llegaba a un acuerdo. A finales del siglo XV, en 1476, durante los once meses que duró el asedio de Castronuño, en la localidad vallisoletana se libraron batallas, negociaciones y traiciones que desencadenaron en una revuelta vecinal que terminó en el derribo de la fortaleza. La Historia se escribió de aquella manera, pero los «mercenarios» guardaban un as bajo la manga por si cambiaba el transcurso de la contienda. Lo hicieron en silencio, eso sí. Con cautela. Durante el periodo en el que los Reyes Católicos sometieron a los castronuñeros, estos jornaleros, «seguramente pagados», construyeron una galería de minado, «de levadura», para «volar» el castillo. El pacto se alcanzó y, por tanto, «no se llegó a utilizar».

Así lo ha determinado un estudio arqueológico del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Valladolid, realizado a través de la empresa especializada Gabinete de Arqueología Strato SL. Esa galería subterránea –una de las dos que se cree que existen en Castronuño– «no puede ser otra cosa». No es una bodega «normal», como las cientos que hay en el municipio. Su finalidad, por tanto, era la de «acabar con el castillo». Precisamente esta es la hipótesis principal extraída por el equipo del proyecto, encabezado por Francisco Javier Sanz y Gregorio Marcos.

Durante cerca de dos meses –comenzaron los trabajos la tercera semana de junio y concluyeron a mediados de agosto– han llevado a cabo un «exhaustivo estudio, analizando y revisando muchísima documentación» para poder determinar el origen, características, funcionalidad y datación exacta de las galerías de Castronuño. Los resultados, dice uno de los directores del equipo, Francisco Javier Sanz, han sido «bastante buenos». Están «satisfechos». «Estuvo once meses asediado y no pudieron con él. Hemos sido capaces, entre comillas, de buscar una explicación a por qué se crearon», asegura.

Este túnel tiene una longitud de «unos 115 metros» y unas dimensiones de dos metros de alto y otros dos de ancho. Según explica Sanz, se prolonga desde la calle Real, pasa por toda la zona de La Muela y acaba «justo debajo» de la iglesia. Es, en definitiva, un «gran pasillo». Tiene dos bifurcaciones: una hacia un manantial y la otra «seguramente», cuenta el director del proyecto, sea «un pozo de escucha» por las características que presenta. «Tiene una forma concreta, acampanada, que utilizaban los que estaban atacando para que no les hicieran una contramina desde el castillo», incide.

Se han quedado con la «espinita». La otra galería subterránea, «mucho más larga, paralela al río y que vendría desde un lateral», confirma Sanz, está «hundida del todo», por lo que no han podido estudiar ni analizar «nada» sobre ella. Otra de las funciones que durante este tiempo han realizado ha sido hacer un «muestreo» de las bodegas que tiene la localidad. «Hay muchísimas, no hemos podido llegar a todas, pero lo que sí que hemos determinado es que las hay desde hace más tiempo del que la gente cree», apunta. «En el siglo XVII o XVIII ya había alguna», continúa.

Proyectos futuros

Están «contentos» con el trabajo realizado, pero no quieren «quedarse aquí». Buscan ir «un poco más allá», seguir indagando y arrojando luz sobre la historia castronuñera. El siguiente paso sería «consolidar un tramito de diez metros» de la otra galería, pues presenta «problemas de hundimiento». Por el momento, ya cuentan con el visto bueno y la predisposición tanto de la empresa ejecutora como del Servicio Territorial de la Junta.

Más adelante, la intención es hacer un estudio «mucho más exhaustivo de la documentación». «Habría que echarle mucho más tiempo, entrar en el Archivo de General de Simancas y vaciar toda la documentación que hay sobre la guerra», señala. La precisión será fundamental, por lo que Sanz anticipa que la intención es emplear las nuevas tecnologías. «Queremos reconstruir la otra galería que nos falta y un poco lo que es el Castronuño de la guerra», indica. «Estamos convencidos de que el municipio tenía una doble muralla y que el asedio cambió mucho la fisonomía del pueblo», concluye.