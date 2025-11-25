El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Efectos intervenidos durante la operación en Nava del Rey.

La Guardia Civil intervino marihuana y 473 euros en el operativo antidroga de Nava del Rey

Los agentes detuvieron el pasado jueves a una mujer, si bien no se descartan más arrestos

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:45

La Guardia Civil de Valladolid intervino 72 gramos de marihuana, preparados en dosis para su venta, dos básculas de precisión utilizadas para el pesaje de la sustancia y 473 euros en efectivo durante el operativo desarrollado el pasado jueves en Nava del Rey y que se saldó con la detención de una vecina de la localidad.

De esta manera, el instituto armado dio por desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes que había generado gran alarma social en el municipio. Durante el operativo, los agentes aseguraron la vivienda objeto de investigación y en el registro se hallaron 72 gramos de marihuana, preparados en dosis para su venta, dos básculas de precisión utilizadas para el pesaje de la sustancia y 473 euros en efectivo.

La Guardia Civil, tras inspeccionar el inmueble, localizó en el piso inferior una habitación con acceso directo a la vía pública, donde se encontraron los elementos de pesaje y las dosis de marihuana listas para su distribución. Este hallazgo confirmó que desde la ventana de su domicilio realizaba la actividad como punto de venta de droga, quedando completamente desarticulado.

La investigación culminó con la detención de la mujer residente en la vivienda, que fue puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito contra la salud pública. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

