El encuentro entre mayores y niños del Centro El Sequillo rinde homenaje a los artesanos

Hubo un tiempo no muy lejano en el que todos los oficios eran artesanales, usando las manos como las principales herramientas. Unos oficios que, ante ... la mecanización e industrialización, poco a poco fueron despareciendo y cayendo en el olvido. Por eso, se hace necesaria de cara a las nuevas generaciones la organización de iniciativas como la que este sábado tuvo lugar en el Ecomuseo de Tordehumos con la celebración de la vigésimo sexta edición del Encuentro Intergeneracional, que, esta ocasión llevó el significativo lema de Hecho a mano, con el fin de «rendir un homenaje al oficio de artesano y la importancia que la artesanía ha tenido y tiene en nuestra historia y territorio», según expresó Esmeralda Martínez como directora del Centro de Desarrollo Rural El Sequillo, organizador del encuentro.

En la jornada participaron cerca de un centenar de vecinos de distintas generaciones y nacionalidades de San Pedro de Latarce, Villafrechós, Medina de Rioseco, Tordehumos, Villagarcía de Campos y Villabrágima. Un día en el que mayores y pequeños disfrutaron de un espacio de convivencia, diversión y aprendizaje con el objetivo de intercambiar conocimientos entre las distintas generaciones.

Como es habitual, desde el Centro El Sequillo se organizaron una serie de talleres participativos como el gran juego de la oca, realizado en el espacio del Ecomuseo, un taller de juegos tradicionales, como el corro, la goma, la tanga, los bolos, la comba o la peonza, y otro taller de manualidades, donde se elaboró un llavero con cuerda de algodón y abalorios. Para finalizar la jornada tuvo lugar una gran yincana con pruebas sobre diferentes oficios artesanos, como el herrero, zapatero, guarnicionero, carpintero, sastre o alfarero. Al mediodía hubo una comida compartida, en la que se degustaron uvas con los quesos que se habían hecho en la jornada de puertas del Mercado Artesanal de la localidad, sin que faltara el popular café con pastas.

Los participantes vivieron unos agradables y divertidos momentos de convivencia conjunta «en los que se intercambiaron experiencias permitiendo que se transmitan y mantengan las tradiciones y los saberes para que pervivan en el imaginario de los más jóvenes, promoviendo la cooperación intergeneracional y la creación de una comunidad rural más cohesionada e inclusiva», en palabras de Esmeralda Martínez.

Esta actividad está enmarcada en el Programa de atención integral a personas mayores del medio rural, subvencionado por la Junta de Castilla y León con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF y sobre Sociedades para la realización de programas de interés general, por la Diputación Provincial de Valladolid y la Fundación La Caixa. También se enmarca en el programa Nadie queda atrás. Programa integral para la inclusión social dirigido a la población en situación o riesgo de exclusión social que vive en el medio rural, subvencionado por la Junta de Castilla y León y financiado también con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF y sobre Sociedades para la realización de programas de interés general.

Este encuentro intergeneracional, que comenzó allá por el año 1996 y que ya es una importante cita del calendario comarcal de actividades culturales, ha abordado en cada edición diferentes temáticas relacionadas con el mundo rural, acercando a los más jóvenes oficios como el de pastor, apicultor, hortelano o alfarero; trayendo al presente juegos populares, vestimentas, bailes y ritos tradicionales; recordando cómo vivían, trabajaban y disfrutaban de las fiestas los que ahora son abuelos y abuelas.