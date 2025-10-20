El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Participantes en el Ecomuseo de Tordehumos en el XXVI Encuentro Intergeneracional El Norte

Valladolid

El encuentro entre mayores y niños del Centro El Sequillo rinde homenaje a los artesanos

Bajo el lema Hecho a mano, un centenar de vecinos de seis pueblos participaron el sábado en el Ecomuseo de Tordehumos en el vigesimosexto Encuentro Intergeneracional

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:09

Comenta

Hubo un tiempo no muy lejano en el que todos los oficios eran artesanales, usando las manos como las principales herramientas. Unos oficios que, ante ... la mecanización e industrialización, poco a poco fueron despareciendo y cayendo en el olvido. Por eso, se hace necesaria de cara a las nuevas generaciones la organización de iniciativas como la que este sábado tuvo lugar en el Ecomuseo de Tordehumos con la celebración de la vigésimo sexta edición del Encuentro Intergeneracional, que, esta ocasión llevó el significativo lema de Hecho a mano, con el fin de «rendir un homenaje al oficio de artesano y la importancia que la artesanía ha tenido y tiene en nuestra historia y territorio», según expresó Esmeralda Martínez como directora del Centro de Desarrollo Rural El Sequillo, organizador del encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

