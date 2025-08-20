Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil

El Norte Valladolid Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:59 Comenta Compartir

Agentes de la Guardia Civil de La Mudarra han entregado a su propietario la cantidad de 1.500 euros que habían sido encontrados por un vecino de la localidad en las inmediaciones del campo de fútbol y que se los entregó a la Benemérita.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de julio. Un vecino de La Mudarra se encontró junto al recinto deportivo un bote de refresco con 75 billetes de 20 euros en su interior, por lo que decidió entregarlo en el cuartel de la Guardia Civil.

De forma inmediata, los agentes empezaron a investigar para localizar al propietario del dinero. En fechas próximas al hallazgo se había celebrado una verbena popular, por lo que los agentes se entrevistaron con el responsable del bar que había regentado la misma. Este informó a la Guardia Civil que había perdido un bote con una cantidad de dinero en billetes de curso legal y, desconociendo que previamente se había hallado el dinero, describió con exactitud el envase que contenía el dinero, la cantidad exacta y la forma que presentaba.

Dada la concordancia del lugar del hallazgo, la fecha de los hechos, el envase que contenía el dinero y la cantidad, la Benemérica concluyó que esta persona era la propietaria del mismo y se lo devolvieron.