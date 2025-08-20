El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Billetes hallados en el interior de la lata de refresco. El Norte
Valladolid

Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil

Los agentes han devuelto ya los 75 billetes de 20 euros a su dueño, que era el responsable del bar de la verbena

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:59

Agentes de la Guardia Civil de La Mudarra han entregado a su propietario la cantidad de 1.500 euros que habían sido encontrados por un vecino de la localidad en las inmediaciones del campo de fútbol y que se los entregó a la Benemérita.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de julio. Un vecino de La Mudarra se encontró junto al recinto deportivo un bote de refresco con 75 billetes de 20 euros en su interior, por lo que decidió entregarlo en el cuartel de la Guardia Civil.

De forma inmediata, los agentes empezaron a investigar para localizar al propietario del dinero. En fechas próximas al hallazgo se había celebrado una verbena popular, por lo que los agentes se entrevistaron con el responsable del bar que había regentado la misma. Este informó a la Guardia Civil que había perdido un bote con una cantidad de dinero en billetes de curso legal y, desconociendo que previamente se había hallado el dinero, describió con exactitud el envase que contenía el dinero, la cantidad exacta y la forma que presentaba.

Dada la concordancia del lugar del hallazgo, la fecha de los hechos, el envase que contenía el dinero y la cantidad, la Benemérica concluyó que esta persona era la propietaria del mismo y se lo devolvieron.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Intentan entrar a hachazos en una peña tras una pelea durante las fiestas de Tudela
  2. 2 Argüello reordena la Archidiócesis de Valladolid con una veintena de sacerdotes y diáconos que cambian de destino
  3. 3 Los cuatro detenidos por robo tenían marcadas una treintena de viviendas con hilos de pegamento
  4. 4

    Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid
  5. 5

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  6. 6

    Nuevos cachés de ferias: de los 150.000 euros de María Becerra a los 111.500 de la noche dj
  7. 7

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  8. 8 Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali
  9. 9

    Valladolid se prepara para sus fiestas con el montaje de la Feria de Día y de las casetas regionales
  10. 10

    El viento no da tregua en la Alta Sanabria: «Los Bomberos están a la espera de si llega el fuego al pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil

Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil