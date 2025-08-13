La Mudarra, puerta de entrada al Valle del Hornija

Andrea Díez Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:47 Comenta Compartir

Perteneciente a la comarca de Torozos y entrada al Valle del Hornija, la historia del municipio vallisoletano de La Mudarra se remonta al siglo XIV cuando aparece mencionado como 'arrabal de Medina de Rioseco', en el libro de las 'Behetrías de Castilla', un manuscrito que se custodia en la Real Chancillería de Valladolid. Hoy en día, esta localidad suma unos 180 habitantes empadronados. «Nuestro objetivo es que la gente encuentre en este lugar un sitio en el que vivir y poder desarrollarse», apunta su alcalde, Ildefonso Gregorio, que valora la tranquilidad del entorno con lugares de esparcimiento, ocio y también servicios. El municipio dispone de consultorio médico, telecentro y teleclub, farmacia, campo de fútbol y pistas deportivas, entre otras.

Asimismo, en cuanto a su patrimonio arquitectónico, destaca la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el centro del pueblo. Se trata de un templo fechado en el siglo XVIII, de estilo barroco en piedra con una nave cubierta por bóveda de arista y la capilla recubierta con cúpula vaída. Además, conserva la torre, una escalera de caracol así como un reloj de sol. Es punto de encuentro para la celebración de las festividades del municipio como las fiestas en honor a su patrón, San Antonio de Padua, que tienen lugar en el mes de junio; la fiesta de la Virgen del Rosario, en el mes de octubre o la Pasquilla, el segundo domingo de Pascua. En este caso, el principal acto es el traslado del Santísimo Cristo desde Medina de Rioseco hasta La Mudarra. Se conmemora la independencia religiosa del municipio en 1792 aunque no sería hasta 1856 cuando dispondrían también de la independencia administrativa de la Ciudad de los Almirantes.

Los pasos de los Comuneros

Pero si ampliamos la mirada más allá del propio municipio cabe destacar uno de los enclaves naturales recuperados que merece la pena descubrir como es Fuente Porras, el manantial donde nace el Hornija. El río discurre a lo largo de 64 kilómetros regando numerosos pueblos hasta llegar a San Román de Hornija, donde desemboca en el Duero.

Es uno de los enclaves que forma parte de la ruta histórica, patrimonial y natural 'Los pasos de los comuneros', que se presentó en 2019. Se trata de un trazado verde que rememora el recorrido que realizaron los Comuneros de Castilla a través del Valle del Hornija los días previos a la batalla de Villalar. Una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Fundación Villalar-Castilla y León y la Diputación de Valladolid, a iniciativa de la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio y Patrimonio Inteligente. En el propio municipio de La Mudarra, un monolito da cuenta del inicio del primer tramo donde se puede leer un fragmento del poemario 'Amapolas comuneras'.

La naturaleza que rodea a la localidad juega un papel importante en la vida de los vecinos que encuentran en este y otros lugares como el parque de La Fuente, donde hay columpios para los más pequeños, un lugar de esparcimiento, descanso, ocio y disfrute.

Energías renovables

La necesidad de suelo para el desarrollo de proyectos relacionados con las energías renovables ha encontrado respuesta en el entorno de La Mudarra con la puesta en marcha de una subestación eléctrica. Esta tierra, tradicionalmente ganadera y agrícola, ha encontrado en el aire, en sus vientos, un recurso para generar ingresos en una zona que como otras muchas de Castilla y León tiene que hacer frente a la falta de oportunidades de desarrollo.

En este sentido, el regidor del municipio confía en la oferta de una buena calidad de vida y la proximidad con otros municipios mayores como Medina de Rioseco o la propia capital de provincia, Valladolid, para convertirse en una opción de residencia favorecida con la incorporación de las nuevas tecnologías que facilitan el teletrabajo. Una alternativa que a partir del confinamiento, consecuencia de la pandemia, se ha posicionado como una opción más en sectores laborales concretos. La posibilidad de poder emprender en el medio rural está también presente en el trabajo del Consistorio municipal que se muestra optimista con el compromiso de las nuevas generaciones con el entorno que les rodea.

Las opciones de calidad de vida que ofrecen, en ocasiones, los municipios ubicados en el medio rural pueden ser aprovechados para poner en marcha iniciativas vinculadas con el territorio y sus espacios y que lleguen para sumar en municipios pequeños como La Mudarra.

San Antonio de Padua y la Pasquilla Fiestas religiosas. El mes de junio tiene como protagonista en La Mudarra a su patrón, San Antonio de Padua. Los festejos están marcados por la alegría, la música y las verbenas, pero sobre todo por la tradicional procesión en la que participan numerosos vecinos bailando delante de la imagen del santo. Otra festividad importante es la Pasquilla, el segundo domingo de Pascua, que recuerda el momento en el que La Mudarra dejó de ser dependiente de Medina de Rioseco desde el punto de vista religioso, en concreto, desde el año 1792.

Ildefonso Gregorio, alcalde: «Me imagino La Mudarra como un lugar de futuro para los jóvenes» Ildefonso Gregorio. Para mí, ser alcalde significa llevar la voz de cada uno de los habitantes de La Mudarra, intentando hacer mejoras que son necesarias para el pueblo. Y esta es la máxima que marca el paso en el equipo de Gobierno municipal, en la alcaldía. Como pueblo, en La Mudarra necesitamos una voz que sea capaz de trasladar a instituciones como la Diputación Provincial de Valladolid, los principales problemas que puede sufrir una zona como esta, por este motivo me gustaría poner en valor el trabajo de los alcaldes en el medio rural. Los pueblos necesitan una representación para que sean escuchados. Una de nuestras reivindicaciones es la mejora de la principal conexión con Valladolid, manteniendo y luchando por la ampliación de nuevos horarios para los autobuses, pero también es necesaria una mejora del servicio médico, entre otros servicios cotidianos.⁠ Así, uno de los principales retos que enfrenta el municipio y que comparten muchas zonas de España, es la despoblación, encontrarse en una zona cada vez más vacía, donde los servicios llegan peor. Es por esto, principalmente, por lo que tenemos que luchar, por mantener y mejorar esos servicios. En cuanto a los logros conseguidos en estos últimos años, podemos hablar de la mejora en el servicio de depuración de agua. Gracias a una intervención se ha podido reducir el nivel de nitritos lo que ha significado que fuera de nuevo apta para el consumo humano. Asimismo, desde el equipo de Gobierno se han impulsado medidas para mejorar la calidad de vida de los vecinos, entre las que destacan la nueva farmacia, el nuevo consultorio y la ampliación de la pista multideportiva o la reparación de la piscina, entre otras. ⁠ Precisamente, para los jóvenes, la renovación de una zona de deporte en la que puedan disfrutar del ocio y de prácticas deportivas ha tenido muy buena acogida y es una de las medidas puesta en marcha para animar a las nuevas generaciones a que vean en su pueblo una opción donde permanecer más tiempo. Cuando pienso a largo plazo, me imagino La Mudarra como un lugar de futuro para los jóvenes que decidan quedarse y aprovechen las opciones que ofrece hoy en día el teletrabajo. Ofrecemos un entorno natural y tranquilo en el que el que se puede desarrollar la actividad laboral, pero también donde poder seguir disfrutando de las ventajas que ofrece el medio rural, con servicios y calidad de vida donde es posible seguir creciendo.