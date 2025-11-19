La Diputación de Valladolid destina 916.046 euros a obras urgentes y apoyo educativo La institución también ha dedicado 596.500 euros para financiar obras y equipamientos urgentes

La Diputación de Valladolid resolvió un conjunto de subvenciones que ascienden a un total de 916.046 euros, destinadas a apoyar a los municipios y servicios sociales, mejorar la atención educativa y apoyar a los jóvenes y estudiantes de la provincia.

Por su parte, la Comisión de Asistencia y Cooperación a Municipios ha resuelto la segunda convocatoria de subvenciones urgentes, dotada con 596.500 euros, destinada a la financiación de obras y equipamientos inaplazables en municipios de menos de 20.000 habitantes, entidades locales menores y mancomunidades.

Estas ayudas permiten a los ayuntamientos afrontar actuaciones derivadas de necesidades imprevistas o excesos de obra vinculados a los Planes Provinciales.

Asimismo, aceptó la ayuda de la Junta de Castilla y León por un importe de 123.360 euros para la cofinanciación de los gastos de los ayuntamientos para llevar a cabo las obras de recuperación de los daños ocasionados por la borrasca Juan en las infraestructuras municipales y en la red viaria provincial.

Por otro parte, la Comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades aprobó destinar 200.997 euros a la adquisición de material escolar para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil (tres a cinco años) matriculado en centros del medio rural durante el curso 2025-2026.

Los ayuntamientos actuarán como beneficiarios directos y distribuirán posteriormente los fondos entre las familias del alumnado matriculado en su municipio.

Además, la Comisión concedió 30.000 en ayudas económicas, de hasta 750 euros cada una, destinadas a jóvenes residentes en municipios de menos de 2.000 habitantes para la obtención del permiso de conducir con el mejorar la empleabilidad y movilidad en el medio rural.

La misma Comisión ha resuelto 75.165 euros en subvenciones para apoyar el coste de matrículas, residencia y transporte de estudiantes universitarios y de ciclos formativos de grado medio y superior residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Estas ayudas tienen como propósito facilitar el acceso a la educación superior y reducir las barreras económicas que encuentran los jóvenes del medio rural para desplazarse diariamente a sus centros de estudio o afrontar los costes académicos.

Por último, la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico ha concedido 13.384 euros a entidades sin ánimo de lucro y centros educativos de la provincia para financiar el transporte para la realización de las rutas turísticas, visitas guiadas y traslados vinculados a la promoción de eventos singulares.