Un homenaje al compromiso que vertebra la región

En una noche pensada para celebrar el talento, la implicación social y el compromiso con el territorio, El Norte de Castilla reunió este martes a quienes dan sentido a sus páginas. La Casa de la Música y el Teatro de Arroyo de la Encomienda acogió la gala de los II Premios El Norte de Castilla, una cita que sirvió para demostrar que el decano de la prensa española reconoce, apoya y pone en valor el trabajo de quienes sostienen el territorio día a día, como lo hacen los galardonados de la noche, la Asociación Española contra el Cáncer, los Centros Rurales Agrupados y Seminci.

La ceremonia estuvo presentada por las actrices Alba Frechilla y María Negro, de Valquiria Teatro, que dieron buena muestra de su particular estilo, repleto de humor, complicidad con el público y con un guiño permanente al periodismo. «Esta tarde nos convertimos en portada», anunciaron al principio de la velada. La banda sonora corrió a cargo de la cantante Rocío Torío con una impecable selección de temas musicales.

El director general de El Norte de Castilla, Goyo Ezama, fue el primero en tomar la palabra para dar la bienvenida a las numerosas autoridades presentes en el evento y felicitar a los premiados, a quienes consideró «los mejores exponentes» de quienes han contribuido a que Castilla y León sea un referente nacional en cultura, acción social y gestión pública. Ezama subrayó que El Norte comparte con ellos la «ambición de mejorar cada día» y recordó que estos galardones, creados en 2024 con motivo del 170 aniversario, nacieron «con la vocación de consolidarse en el tiempo, para seguir contando las historias de entidades y personas ejemplares de la comunidad».

A la intervención de Ezama, le siguió la del director del periódico, Ángel Ortiz, quien reivindicó la autenticidad de El Norte, un medio formado por profesionales «de carne y hueso» que comparten las mismas preocupaciones, dolores, esperanzas y alegrías que sus lectores. Ortiz reivindicó la importancia de «ser capaces de acceder a la verdad», especialmente en un tiempo en el que «una densa niebla hecha de clicks, boots, avatares e inteligencias sintéticas dificulta distinguir entre lo verdadero y lo falso». Concluyó recordando que El Norte, «es una familia que siempre está ahí» y que constituye «parte fundamental de lo que hace que Valladolid y Castilla y León sigan siendo enormes verdades».

El anfitrión de la gala, el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, aprovechó su discurso para ensalzar que estos premios reconocen «la labor y esfuerzo de personas e instituciones comprometidas con el presente y futuro de Castilla y León», entre ellos «el trabajo» de los Centros Rurales Agrupados, «el compromiso altruista» de la Asociación Española contra el Cáncer y «la trascendencia» de la SEMINCI. Reivindicó que Arroyo es «uno de los municipios con mayor proyección de Castilla y León. Somos un municipio que crece en población y en inversión empresarial y eso nos permite generar riqueza y garantizar calidad de vida y bienestar» y concluyó animando a tomar ejemplo de los premiados y de su trabajo diario por el futuro de Castilla y León.

El primer premio de la velada fue el de Territorio, dedicado a quienes demuestran que el futuro también se escribe desde los pueblos. El galardón recayó en los Centros Rurales Agrupados (CRA), en esas pequeñas escuelas que mantienen vivo el pulso del mapa rural. El premio fue entregado por David Esteban, vicepresidente segundo de la Diputación de Valladolid, y por María José Gutiérrez, responsable de comunicación de Telefónica. Lo recogieron la consejera de Educación, Rocío Lucas, y Rafael San José, director del CRA Campos de Castilla (Becilla de Valderaduey), en representación de todos los centros y equipos docentes. San José aprovechó para remarcar que «este premio significa mucho para los que tenemos la suerte de ser maestros y la suerte a un mayor de ser del pueblo». Puso en valor «el trabajo colectivo» de las 174 comunidades educativas rurales y concluyó recordando que el proyecto del CRA, nacido en 1986, «es imprescindible para garantizar el acceso a la educación, fomentar el desarrollo social comunitario y mantener viva nuestra identidad y nuestra cultura». Por su parte, la consejera, Rocío Lucas dedicó el galardón «a esos maestros que no solo enseñan, sino que acompañan», y a los «equipos directivos que gestionan con gran creatividad y cuidan cada mínimo detalle». Lucas destacó que «en Castilla y León creemos en el mundo rural y creemos en la educación del mundo rural» y concluyó diciendo que «la educación no se mide por el tamaño de las aulas, sino por la grandeza de quienes la imparten».

El segundo gran reconocimiento de la noche fue para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), premiada por su labor social, su apoyo permanente a pacientes y familias, y su liderazgo en investigación y prevención. El galardón fue entregado por Sarbelio Fernández, alcalde de Arroyo, y Belén Gallegos, directora gerente del Hospital Recoletas Campo Grande y de Clínicas VIDA España. Lo recogió Artemio Domínguez, presidente de la AECC en Valladolid quien hizo extensible el galardón «a los miembros de mi junta provincial, a los voluntarios y a todas las personas que hacen que estemos hoy aquí». Domínguez destacó que para la AECC «es un honor y una satisfacción recibir este premio que supone una aportación importante de energía positiva que nos anima a avanzar en nuestra misión, que no es otra que aliviar el sufrimiento que produce el cáncer a las personas, así como a sus familiares y entorno». Subrayó el valor de la investigación, «cada paso que se da es un paso a más investigación, es un paso a más esperanza», y destacó el orgullo de pertenecer a una sociedad «donde el valor de la solidaridad es prioritario».

El último premio de la noche fue para la Semana Internacional de Cine de Valladolid, que cumple 70 años convertida en referencia del cine de autor. Luis Miguel González Gago, consejero de Presidencia de la Junta, y Manuel Rubio, director territorial de Unicaja en Castilla y León se encargaron de hacer la entrega del galardón a José Luis Cienfuegos, director de Seminci, quien reconoció que «estamos más acostumbrados a dar premios que recibirlos». Quiso dedicárselo a «los irreductibles semanistas que son los que han sostenido tenazmente este festival durante décadas». Subrayó también la importancia de las diferentes corporaciones municipales, «que a lo largo de estas décadas han creído en este proyecto». Cienfuegos recordó que «se puede leer la historia cultural y cinematográfica de un país a través de las crónicas del Norte de Castilla» y destacó que, a pesar de dificultades como «la censura, las limitaciones de la libertad de expresión o la llegada de lo digital», Seminci y El Norte de Castilla han recorrido «un largo camino juntos, casi como una cadena de ADN». Concluyó deseando «larga vida a El Norte».

El consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, clausuró la gala agradeciendo al decano la organización de estos premios que «reconocen públicamente el talento, el compromiso y la dedicación de quienes con su labor diaria mejoran nuestra comunidad». Subrayó que «los CRA simbolizan la igualdad de oportunidades» y que «la calidad educativa no depende del tamaño de la localidad, sino del compromiso de sus docentes, de sus equipos directivos y de las familias que forman parte de estas comunidades educativas». También reconoció el valor de la AECC, «que representa la fuerza de la solidaridad y el compromiso», y elogió la Seminci como «uno de los grandes referentes de Valladolid y de Castilla y León». Concluyó afirmando que El Norte, al organizar estos premios, «refuerza su papel como un medio de comunicación que está al lado de la gente y que sabe reconocer a quienes hacen cosas buenas por esta tierra», y trasladó su felicitación más sincera a los premiados, «gracias por vuestro trabajo, por vuestra entrega y por el ejemplo que ofrecéis cada día», les dijo.

La gala se cerró con agradecimientos a los patrocinadores, Telefónica, Unicaja, Recoletas Salud, Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de Arroyo, y con la invitación a seguir celebrando y homenajeando a todo aquello que vertebra a Castilla y León, que es su territorio, su cultura y su gente.