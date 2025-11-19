Valladolid registra hasta septiembre más nacimientos y menos muertes que el año pasado

Más bebés y menos entierros en Valladolid. Los indicadores demográficos básicos (los que se refieren al número de nacimientos y a la cifra de defunciones) ... han mejorado durante los nueve primeros meses del año en relación con el mismo periodo de 2024. Lo certifican los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que todos los meses ofrece una fotografía provisional sobre natalidad y mortalidad.

De acuerdo con el recuento más reciente, Valladolid registró 2.327 nacimientos entre enero y septiembre de este 2025. Son 8,5 nacimientos de media cada día. Y supone un incremento con respecto a los 2.287 natalicios anotados en el mismo periodo de 2024. Si se toma como referencia los nueve primeros meses del año, este es el segundo ejercicio consecutivo con incremento de nacimientos, después del mínimo alcanzado en 2023 (con 2.265 nacimientos).

En el comparativo con otras provincias, el incremento porcentual en Valladolid fue del 1,75%, por encima de la media nacional (del 0,95%). Es la provincia número 17 con mayor incremento de la natalidad (en una lista que lideran Guadalajara y Burgos). En 21 provincias hubo un retroceso de los nacimientos, con varios territorios de Castilla y León (Salamanca, Ávila, Palencia y Segovia).

Respecto a las cifras de defunciones, el INE no ofrece un relato mensual, sino semanal. Por eso, se ha tomado como referencia la semana 40. Hasta ese momento, ha habido 3.957 muertes en Valladolid (frente a las 3.962 de las 40 primeras semanas de 2024). Es un ligero descenso, que no se corresponde con el avance del conjunto del país (donde las defunciones subieron el 2,65%). De hecho, el número de muertes ha crecido en 37 provincias. Valladolid es una de las 16 en la que baja (con Guadalajara y Huesca como las que más han visto reducir sus necrológicas).

Si se cruzan estos dos datos (defunciones y nacimientos), vemos cómo Valladolid pierde 1.630 habitantes (en lo que va de año) por causas estrictamente naturales. Esta cifra se compensa después en el padrón con los flujos migratorios (vienen a vivir a Valladolid más personas de las que se marchan desde aquí a otras provincias y países).