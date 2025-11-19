El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varias personas caminan por Valladolid, José C. Castillo

Valladolid registra hasta septiembre más nacimientos y menos muertes que el año pasado

La comparativa de los nueve primeros meses del año ofrece una ligera mejoría en la natalidad y la mortalidad

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:38

Más bebés y menos entierros en Valladolid. Los indicadores demográficos básicos (los que se refieren al número de nacimientos y a la cifra de defunciones) ... han mejorado durante los nueve primeros meses del año en relación con el mismo periodo de 2024. Lo certifican los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que todos los meses ofrece una fotografía provisional sobre natalidad y mortalidad.

