Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas

La Guardia Civil ha detenido este martes a cinco personas como autores de delitos de lesiones al quedar demostrada su implicación en la brutal agresión ... en grupo cometida hacia un hombre de mediana edad a las puertas de un local de ocio nocturno de Tordesillas la madrugada del domingo.

Tras varios días de investigación, finalmente se ha identificado y arrestado a cinco personas de nacionalidad extranjera (de las aproximadamente ocho que había en el grupo en el momento en el que se desencadenó la pelea) por los hechos ocurridos sobre las tres de la madrugada en la calle Gutiérrez Mellado, donde los detenidos propinaron puñetazos, golpes e incluso varias patadas en la cara a la víctima, una vez que estaba en el suelo y sin posibilidad de defensa.

El hombre quedó semiinconsciente tras sufrir reiterados y fuertes impactos en la cabeza y en la cara por parte de varias personas, hasta que finalmente uno de los integrantes del grupo logró levantarlo y sacarlo en volandas de la acera donde se encontraba tendido, poniendo fin a varios minutos de brutal agresión.

La víctima identificó a los agresores y aportó pruebas médicas y videográficas

De inmediato, la patrulla de la Guardia Civil recibió aviso de la Central Operativa de Servicios (COS) de Valladolid por una pelea multitudinaria y una vez llegaron a las inmediaciones del lugar de la agresión, los agentes se entrevistaron con la víctima, también de nacionalidad extranjera, quien manifestó haber sido agredido físicamente por un grupo de personas.

Tras escuchar a la víctima, los agentes de la Guardia Civil de la localidad lograron identificar a uno de los presuntos implicados en la pelea en el lugar de los hechos. Durante la mañana del domingo, la víctima se personó en dependencias oficiales para formalizar la denuncia de lo ocurrido la noche anterior y aportó además el parte facultativo que acreditaba las lesiones sufridas. En ese momento, reconoció sin género de dudas a uno de los agresores mediante composición fotográfica.

El lunes, 29 de septiembre, se procedió entonces a la detención de uno de los agresores, quien reconoció haber estado presente en el lugar de los hechos y, al mismo tiempo, los agentes del instituto armado identificaron a otros tres como los principales autores de los hechos.

También durante la mañana de ese lunes, los investigadores obtuvieron dos vídeos procedentes de redes sociales y de aplicaciones de mensajería instantánea en los que se observa claramente la secuencia completa de la agresión. Estas grabaciones -que filmó un testigo de lo ocurrido en la calle Gutiérrez Mellado de la localidad- vienen a confirmar la participación activa de cuatro varones durante la agresión al hombre a las puertas del local de copas de Tordesillas, donde se produjo la paliza.

Tras comprobarse su participación se procedió a su detención, al existir indicios racionales suficientes de su implicación en un delito de lesiones. Finalmente, tanto los detenidos como las diligencias que ha instruido la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.