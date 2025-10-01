Herida una mujer tras ser atropellada por un coche en la carretera de Rueda

El Norte Valladolid Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:17 Comenta Compartir

Una mujer de 35 años ha resultado herida este miércoles por la mañana tras ser atropellada por un turismo en Valladolid. El suceso se ha producido sobre las 8:45 horas en la carretera de Rueda, bajo el puente de la ronda VA-30, y ha sido la Policía Municipal la que ha alertado al Servicio de Emergencias 112 del accidente y ha solicitado asistencia sanitaria para la mujer, que estaba consciente y presentaba contusiones.

Hasta el lugar se ha desplazado también el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia, que ha atendido a la mujer. Por el momento se desconoce si ha requerido traslado hospitalario.

