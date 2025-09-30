El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. Manuel Brágimo

Detenido por robar un móvil y dos patinetes eléctricos en Valladolid

La Policía Nacional le detuvo cuando circulaba en uno de los patinetes sustraídos

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:17

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron este pasado lunes, 29 de septiembre, a un hombre como presunto autor de tres delitos de hurto por los que se hizo de manera ilícita con dos patinetes eléctricos y un móvil de alta gama en la vía pública.

La detención se produjo tras la formulación de tres denuncias, en dependencias policiales, de tres hechos delictivos en la ciudad vallisoletana, tal y como informó la Policía Nacional en un comunicado remitido a Ical.

En la primera denuncia, un ciudadano daba cuenta de cómo un varón había aprovechado el momento en el que la víctima se había apeado de su turismo para recoger un paquete y había robado su móvil de alta gama, dado que el vehículo se encontraba abierto y con el motor arrancado.

En la segunda denuncia, una joven manifestaba haber estacionado su patinete eléctrico en la vía publica y que una persona desconocida se lo había llevado, tal y como sucedió a otra joven, que también denunció la sustracción de su patinete eléctrico cuando estaba perfectamente estacionado en la vía pública.

Cuando las tres denuncias fueron puestas en conocimiento del grupo de investigación, este comenzó las pesquisas que dieron como resultado la identificación del presunto autor de los tres hechos, lo que motivó la emisión de una requisitoria policial para detenerlo.

Así, durante el mediodía de ayer, una pareja de motoristas de la Policía Nacional vio al varón en la calle Nicolás Salmerón circulando por la acera en un patinete eléctrico. Pese a que quiso eludir la presencia policial, el varón fue interceptado y, tras proceder a su identificación, se le detuvo como presunto autor de tres delitos de hurto.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales junto con el patinete, que resultó ser el de la tercera denuncia, y pese a que el detenido había manipulado la centralita para borrar el número de serie, fue plenamente reconocido por la legítima dueña cuando le fue mostrado.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.

