Se derrumba parte de la iglesia del convento de San Bernardino de Cuenca de Campos

Los vecinos de Cuenca de Campos se sobresaltaron este sábado al conocer que la fachada sur y la puerta de acceso de la iglesia del centenario convento de San Bernardino de Siena se había derrumbado arrastrando consigo parte de las bóvedas de la ... nave lateral del templo del lado de la epístola.

Este derrumbe se produce en la parte del convento que es propiedad de la Fundación Rehabitar Tierra de Campos, que en un comunicado ha expresado que «este lamentable suceso supone una grave pérdida para el patrimonio arquitectónico de Tierra de Campos y confirma la necesidad de seguir trabajando en la consolidación de este bien histórico, que lleva años en una situación de extrema vulnerabilidad.». Fue la ruina de este convento del siglo XV la que motivó la creación de esta fundación en el año 2018, con el convencimiento de que es posible evitar su deterioro, conservarlo y utilizarlo como «un documento que narre la historia de esta tierra a las futuras generaciones», en palabras de su presidente, José Luis Sainz Guerra.

Realizado en estilos gótico, renacentista y mudéjar, el convento de clarisas de San Bernardino de Siena data del siglo XV. En origen (siglo XIV) fue un palacio que perteneció al primer condestable de Castilla, Pedro Fernández de Velasco y su mujer, María de Velasco, quien dispuso que se fundara en el palacio un convento de monjas clarisas bajo la advocación de San Bernardino de Siena. En la década de los años 60 del siglo XX, las monjas decidieron irse al convento de las clarisas de Palencia, llevándose consigo la mayoría de los bienes muebles, como la escultura yacente de la fundadora. Décadas antes de abandonar el conjunto y mudarse a Palencia, la precaria situación de las monjas las obligó a vender en 1930 el artesonado de la nave central a un anticuario de Palencia para ir a parar a Estados Unidos, tras adquirirlo Arthur Byne, quien lo vendería a Hearts por 12.000 dólares. El bello artesonado de la habitación del Duque se puede visitar actualmente en el Museo Diocesano de Palencia. Desde entonces, el edificio ha sufrido un deterioro progresivo, que desde la Fundación Rehabitar ha intentado frenar realizando diferentes proyectos de rehabilitación.

A pesar de su situación ruinosa, la iglesia del convento aún conserva algunos espacios muy valiosos, como su coro bajo, que posee un artesonado simple decorado con motivos mudéjares y la mayor parte de su sillería y, en el templo y otras dependencias, interesantes superficies de pintura mural y artesonados con pintura decorativa y heráldica; tampoco hay que olvidar los trabajos de yesería muy finos, como el de la cúpula que techa el presbiterio, o las propias bóvedas de las naves y coros del templo, algunas de las que ahora se han visto afectadas.

Debido a que los apoyos no han sido suficientes y como reconocimiento a su delicada situación estructural, a petición de la Fundación Rehabitar, el convento fue incluido en la Lista Roja de Hispania Nostra el 11 de octubre de 2023, alertando del riesgo de colapso de elementos estructurales. De hecho, «la modificación de la cubierta tras su venta a EE.UU., sumada a las filtraciones de agua, ha provocado el derrumbe de la nave lateral y la fachada de acceso», según expresa la fundación, que hace ver que entre los factores que han acelerado su deterioro, «destacamos la falta de una intervención integral y continuada, permitiendo que la ruina avance con cada temporada invernal, y las intervenciones parciales en las cubiertas, que no han sido suficientes para revertir el proceso de degradación de la zona central del templo».

Pese a estos problemas, en septiembre de 2018, tras el derrumbe de las bóvedas del coro, la fundación llevó a cabo una intervención de urgencia en la nave central del coro, consolidando las cubiertas y recuperando los tirantes con otros metálicos que reinterpretaron los originales de madera expoliados. Posteriormente, en 2020, se actuó en la cubierta del ábside para frenar el deterioro de la bóveda y sus yeserías. Estos dos proyectos contaron con el apoyo de la Diputación de Valladolid y Fomento y Patrimonio de la Junta de Castilla y León. Actualmente, se está trabajando en el proyecto para la consolidación de la nave central y las naves laterales de la iglesia, ya que los empujes que se están produciendo estaban generando el desplome de los muros, lo que ha sido la causa directa del derrumbe de la fachada de acceso y de la nave lateral.

Cabe destacar que el convento tiene dos partes, una pertenece a una familia de Cuenca, mientras que la iglesia del convento es propiedad de la Fundación Rehabitar Tierra de Campos desde 2018, que la compró para evitar su derrumbe junto al apoyo del Ayuntamiento de Cuenca de Campos. Desde la fundación se manifiesta que «nunca perdemos la esperanza, por eso seguiremos trabajando para evaluar los daños y buscar soluciones urgentes que eviten un colapso mayor del conjunto». Por eso, hace un llamamiento a las administraciones competentes y a la sociedad civil para que se sumen a la preservación del Convento de San Bernardino de Siena, evitando su desaparición definitiva. «La situación exige una intervención inmediata que garantice la seguridad del edificio y su recuperación para las futuras generaciones».

El alcalde, Juan José Bobillo, destacó que «este derrumbe es una gran pena, porque es parte de nuestro patrimonio». Además alertó del riego que existe de que se pierda toda la parte del coro y la cubierta en los que se ha intervenido». El alcalde pidió una intervención urgente «antes de que todo se venga abajo». Además aseguró que «el Ayuntamiento poco puede hacer, ya no solo porque es propiedad de la Fundación Rehabitar, sino aunque pudiéramos no tendríamos medios». No obstante acompañará al presidente de la fundación en una reunión que se ha solicitado al director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León de forma urgente. El presidente de la fundación, José Luis Sainz Guerra, destacó que «es hora de arrimar un poco el hombro».

Tras su incorporación en la Lista Roja de Hispania Nostra, el presidente de la Fundación Rehabitar expresó que el convento de las Claras de San Bernardino de Siena es un monumento «único en su género» donde el adobe y el tapial tienen un gran protagonismo en su arquitectura, muy acorde a las construcciones típicas de la comarca de Tierra de Campos donde se integra. «Nuestra intención es hacer en este convento un centro de interpretación de la arquitectura en tierra, para poner en valor al barro como material de construcción del pasado, pero que también puede ser del futuro». La recuperación del convento y convertirlo en una base de apoyo para la revitalización de la comarca es el objetivo final para la Fundación Rehabitar Tierra de Campos, formada por un grupo de personas «comprometidas con el patrimonio cultural de Tierra de Campos» y cuya iniciativa para su protección «es lo que ha motivado los diversos trabajos de consolidación y restauración en las cubiertas de la iglesia». Desde Rehabitar Tierra de Campos se anima a todas las personas que quieran apoyar el patrimonio de Tierra de Campos a hacerse socios de la fundación o realizar una donación puntual