Los premiados en Tierra de Oportunidades junto los organizadores y autoridades EL Norte

Valladolid

Cuatro emprendedores del norte de la provincia reciben los premios Tierra de Oportunidades

Con un premio de 1.000 euros, CaixaBank y ADRI Valladolid Norte en los premiados «el tesón, ilusión y esfuerzo que representa invertir en Tierra de Campos»

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:27

El Museo del Pan de Mayorga ha acogido este viernes la gala de entrega de los Premios Tierra de Oportunidades, en la que CaixaBank y ... la Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de Tierra de Campos-Zona Norte de Valladolid (ADRI Valladolid Norte) han concedido ayudas al emprendimiento rural a cuatro emprendedores del norte de la provincia con menos de 10 trabajadores y una facturación inferior a 300.000 euros. Con un premio en metálico de 1.000 euros, cada una de las iniciativas premiadas se aseguran el pase a la fase nacional, con la participación en el concurso formativo El reto de Tierra de Oportunidades, organizado por CaixaBank en colaboración con Rural Talent, donde optarán a nuevos premios.

