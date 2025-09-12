Cuatro emprendedores del norte de la provincia reciben los premios Tierra de Oportunidades

El Museo del Pan de Mayorga ha acogido este viernes la gala de entrega de los Premios Tierra de Oportunidades, en la que CaixaBank y ... la Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de Tierra de Campos-Zona Norte de Valladolid (ADRI Valladolid Norte) han concedido ayudas al emprendimiento rural a cuatro emprendedores del norte de la provincia con menos de 10 trabajadores y una facturación inferior a 300.000 euros. Con un premio en metálico de 1.000 euros, cada una de las iniciativas premiadas se aseguran el pase a la fase nacional, con la participación en el concurso formativo El reto de Tierra de Oportunidades, organizado por CaixaBank en colaboración con Rural Talent, donde optarán a nuevos premios.

Los cuatro proyectos terracampinos ganadores han sido para EurotaxiDopico, de Palazuelo de Vedija, en la categoría de Servicios de Proximidad. Se trata de un proyecto liderado por Araceli Dopico que destaca por ofrecer un servicio adaptado de taxi para personas con discapacidad y movilidad reducida, facilitando la inclusión y mejorando la accesibilidad en el medio rural. En la categoría Agroindustria y Agroalimentación el premio ha sido para Horno y Panadería Martínez Sánchez, de Melgar de Arriba, un empresa familiar que mantiene la tradición panadera de la comarca y contribuye a dinamizar la economía local con un producto de proximidad y calidad. Por su parte, AlonSport, de Villalón de Campos, ha recibido el galardón en la categoría de Pymes, Industria y Servicios como una tienda de deportes con fuerte presencia en la venta online, que combina la atención de proximidad en el medio rural con la digitalización y apertura a nuevos mercados. El cuarto premio, en la categoría de Hostelería, Restauración y Turismo, ha sido para el Hotel Rural y Restaurante El Rincón de Doña Inés, de Villanueva de la Condesa, como un negocio de hostelería con arraigo en la comarca, que ofrece alojamiento y gastronomía de calidad, representado por Jesús de la Fuente.

El programa Tierra de Oportunidades, impulsado por CaixaBank, refuerza el compromiso de esta entidad con los entornos rurales a través de la colaboración con los grupos de desarrollo rural y de acción local, que en el presente año en la provincia de Valladolid ha sido con Adri Valladolid Norte. Todos los proyectos presentados a esta convocatoria de Tierra de Oportunidades «son ejemplo del tesón, ilusión y esfuerzo que representa invertir en este trozo de la Tierra de Campos, donde la despoblación hace fuerte acto de presencia». De esta forma, los galardonados «suponen un referente de cómo la iniciativa junto con la tradición pueden suponer una oportunidad para la inversión y la creación de empleo y una trayectoria de vida», se ha hecho saber desde la organización.