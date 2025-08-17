El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El recortador Sergio Gómez Gamazo durante la capea.

El recortador Sergio Gómez Gamazo durante la capea. José C. Castillo

Un cortador de Medina sufre un revolcón durante la capea en Peñafiel

Con una mezcla de toros de Arriazu y de Macua, la localidad ha celebrado su último encierro con una carrera rápida y limpia

M. Á. Rochas

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:27

A las nueve y media de la mañana de este domingo, salían desde los corrales seis toros de la ganadería de Macua y Arriazu -tres ... de cada uno de ellos- protagonizando una carrera rápida y limpia por las calles de la localidad, donde los corredores pudieron hacer bonitas carreras hasta la entrada de la plaza. Una vez allí, los astados entraron en manada y forma compacta excepto uno de ellos, que se salió por fuera del ruedo teniendo que sacar varias veces los bueyes para poderlo introducir de nuevo.

elnortedecastilla Un cortador de Medina sufre un revolcón durante la capea en Peñafiel