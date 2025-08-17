Un cortador de Medina sufre un revolcón durante la capea en Peñafiel

A las nueve y media de la mañana de este domingo, salían desde los corrales seis toros de la ganadería de Macua y Arriazu -tres ... de cada uno de ellos- protagonizando una carrera rápida y limpia por las calles de la localidad, donde los corredores pudieron hacer bonitas carreras hasta la entrada de la plaza. Una vez allí, los astados entraron en manada y forma compacta excepto uno de ellos, que se salió por fuera del ruedo teniendo que sacar varias veces los bueyes para poderlo introducir de nuevo.

Una vez finalizado el encierro al que asistió numeroso público por la cantidad de corredores y personas presentes en las talanqueras del recorrido, dio comienzo la capea que vivió uno de sus momentos más tensos cuando durante un quiebro en el centro de la plaza fue cogido el cortador de Medina del Campo, Sergio Gómez Gamazo.

El joven fue volteado en un ajustadísimo quiebro por la pierna derecha, dándole una voltereta sin mayores consecuencias y en parte gracias a la rápida actuación de todos sus compañeros que le quitaron el novillo.

Aunque Gamazo volvió a ponerse frente al animal para protagonizar otro quiebro antes de ser curado en la enfermería de unos rozones y un varetazo sin consecuencias. La capea transcurrió con normalidad con las clásicas sueltas por dentro y por fuera sin que hubiese más incidencias y ante la diversión de vecinos y visitantes que acudieron a dicho evento.