Un momento del encierro en Peñafiel.

Un momento del encierro en Peñafiel. A. Ojosnegros

Los Arriazu hacen una carrera limpia y sin incidentes en Peñafiel

Segundo encierro de las fiestas de Nuestra Señora y San Roque, con astados de la ganadería de Arriazu, que hicieron una carrera rápida y limpia sin ningún tipo de incidente

Miguel Ángel Rochas

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:08

A las 9:30 salían seis toros de la Navarra ganadería de Arriazu, unos toros que últimamente se han hecho típicos en las fiestas de ... Peñafiel ,donde protagonizaron una carrera rápida y limpia, si bien uno de ellos se quedó rezagado, viviéndose los momentos más tensos de dicho encierro, sobre todo antes de entrar en la plaza cuando el novillo se dio varias veces la vuelta, y también con un poco de confusión al tirar la bomba que anunciaba la financiación del encierro sin que eso hubiera ocurrido, por lo que algunas personas se encontraron con el toro que todavía no había entrado en la plaza.

