Los Arriazu hacen una carrera limpia y sin incidentes en Peñafiel
Segundo encierro de las fiestas de Nuestra Señora y San Roque, con astados de la ganadería de Arriazu, que hicieron una carrera rápida y limpia sin ningún tipo de incidente
Miguel Ángel Rochas
Sábado, 16 de agosto 2025, 13:08
A las 9:30 salían seis toros de la Navarra ganadería de Arriazu, unos toros que últimamente se han hecho típicos en las fiestas de ... Peñafiel ,donde protagonizaron una carrera rápida y limpia, si bien uno de ellos se quedó rezagado, viviéndose los momentos más tensos de dicho encierro, sobre todo antes de entrar en la plaza cuando el novillo se dio varias veces la vuelta, y también con un poco de confusión al tirar la bomba que anunciaba la financiación del encierro sin que eso hubiera ocurrido, por lo que algunas personas se encontraron con el toro que todavía no había entrado en la plaza.
La posterior capea, muy típica en Peñafiel con un toro por dentro y otro por fuera se desarrolló sin ningún incidente también, pero con varios sustos protagonizados al encontrarse los mozos con un toro a cada lado, y con varias caídas sin que el toro hiciese por los mozos.
Fueron varios los momentos en los que los Arriazu quisieron saltar el ruedo sin conseguirlo, pero la emoción estuvo presente en todo el festejo y cada vez que se acercaban a tablas se escuchaba el murmullo y se veía al público salir corriendo a refugiarse.
Después de varias sueltas por dentro y por fuera del ruedo se dio por concluido el festejo matinal, qué contó con muchísimo público que se acercó a ver el segundo encierro de las fiestas de Nuestra Señora y San Roque en Peñafiel
