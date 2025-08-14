Peñafiel estalla en fiestas al ritmo del Chúndara

Laura Negro Valladolid Jueves, 14 de agosto 2025, 07:34 Compartir

Peñafiel se prepara para vivir los días más esperados del año. Las calles del municipio ya huelen a fiesta, a tradición, a toro y a vermú. Vuelven las celebraciones en honor a Nuestra Señora de la Asunción, la patrona, y lo hacen como siempre, por todo lo alto. Del 14 al 18 de agosto, Peñafiel se transforma en un impresionante escenario en el que se sucederán los encierros, capeas, pasacalles, conciertos, fuegos artificiales, orquestas y charangas sin apenas pausa. Son fechas, de Interés Turístico Regional, en las que la fiesta se puede vivir las 24 horas del día, en la calle, en la plaza, en las peñas y, siempre, al son del tradicionalísimo Chúndara.

Este año el comienzo de las fiestas tendrá un nombre propio, Javier Margüello 'Pitirri', veterano cortador y vecino muy querido en el pueblo, quien será el encargado de lanzar el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento y quien, a buen seguro, hará del pregón un momento muy especial para todos. Al finalizar se dará paso a otro de los momentos más destacados, la subasta municipal de los balcones de la Plaza del Coso. En esta edición se pujará por las vistas de tres casas (la nº 2, la nº 31 y la 32), una oportunidad única para disfrutar de la fiesta desde un lugar privilegiado. Y es que, pocos espacios como la Plaza del Coso de Peñafiel pueden presumir de un carácter tan único y espectacular. Declarada Bien de Interés Cultural en 1999, su singular forma y su arquitectura tradicional de balcones de madera, la convierten en uno de los escenarios más emblemáticos del verano en la provincia de Valladolid. En ella se sucederán los eventos taurinos de las fiestas, tal y como ya se celebraban allá por el siglo XV. Los encierros, las capeas con suelta de novillos y los emocionantes toros de fuego que iluminan estas noches festivas, tendrán lugar en esta gran plaza.

Cada mañana, vecinos y visitantes empezarán estos días grandes partiendo desde los corrales del puente Valdobar hasta la Plaza del Coso. Al término de los encierros, las reses serán soltadas en el ruedo para las tradicionales capeas, que permitirán disfrutar a los aficionados más atrevidos desde el mismo ruedo. Para los más pequeños también habrá adrenalina taurina con los encierros infantiles de toros de carretón, organizados por la Peña Zarrapas, con el fin de inculcar la tradición de forma segura y divertida.

El Chúndara, la banda sonora de Peñafiel

El alma musical de las fiestas tiene un nombre propio, El Chúndara. Este alegre pasacalles recorre cada tarde las principales vías del municipio, encabezado por la Banda Municipal de Música y su director José Alfredo Calvo Martín. Su contagioso ritmo invitará a vecinos, peñistas y visitantes a sumarse al latido colectivo de Peñafiel en fiestas. Y cuando cae la tarde y la capea termina, llega el 'Chúndara de vuelta', otro pasacalles que reconduce la fiesta desde la Plaza del Coso a la de España, al ritmo de jotas, congas y risas.

En Peñafiel, la hora del vermú es sagrada. Las calles del centro y la Plaza de España se llenarán cada mediodía gracias a la música de charangas como El Pendón, La Nota, El Relamido o La Pesquerana, que son capaces de convertir cualquier terraza en una gran pista de baile. Gracias a la colaboración de bares y peñas, la animación se suele alargar hasta bien entrada la tarde, empalmando con los tardeos, las orquestas y los conciertos nocturnos.

El programa de fiestas se ha elaborado pensando en todos, y muy especialmente en los más pequeños, que podrán disfrutar de hinchables, talleres, paseos en poni o el Chúndara infantil. Además, otro de los grandes atractivos de los días grandes de Peñafiel será la Muestra de Artistas de Calle, que este año cumple su XVI edición y que viene cargada de espectáculos de magia, clown y teatro familiar con nombres como Miguel de Lucas, Javi Javichi o Teatro La Sonrisa, pensados para todos los públicos.

Quedan, por tanto, por delante cinco días festivos, intensos, llenos de emoción, música y tradición, que convertirán a Peñafiel en uno de los principales destinos festivos del verano vallisoletano.

'Pitirri', desde siempre el alma de la plaza y ahora también pregonero de Peñafiel

Ampliar Javier Margüello, 'Pitirri', ha dedicado toda su vida al mundo del toro El Norte

Javier Margüello, más conocido como Pitirri, en Peñafiel es sinónimo de valor, de elegancia en el corte y de amor por su tierra. Este año será él quien se asome al balcón del Ayuntamiento para dar el pregón de las fiestas, y lo hará con la emoción a flor de piel. Porque no será un pregón cualquiera. Será un recorrido por su trayectoria taurina, un repaso de todo lo que ha vivido en su pueblo, y muy especialmente, una dedicatoria los suyos. «Es un honor y un orgullo ser pregonero en mi pueblo», afirma rotundo. Lleva semanas recibiendo mensajes de amigos y vecinos que ya le han confirmado que estarán allí ese día, arropándole. «Va a ser muy especial. Quiero que mi hijo Mateo sea el que encienda el cohete. Va a ser un momento muy emotivo», añade.

Pitirri nació en 1970 y creció rodeado de toros y tradiciones. «En un pueblo tan taurino como Peñafiel, casi te empujan al ruedo sin querer», bromea. Sus primeros pasos los dio en las capeas de los pueblos cercanos y después llegó el novillo, primero como aficionado y poco a poco como figura reconocida en los concursos. Su hermano, Ángel Luis, fue quien le abrió el camino. «Él empezó antes que yo, y como todos los pequeños, quieres imitar lo que hace tu hermano mayor, aunque al final fui yo el que me enganché más fuerte», comenta. La afición, eso sí, ya venía de antes. De casa. Su abuelo Anastasio, era un apasionado del mundo taurino, igual que su tío Saturnino. «Mi padre también lo era, aunque lo vivía de lejos», recuerda.

Pitirri se define como un cortador «castellano, de corte seco y puro». Nunca le gustaron los alardes. Lo suyo era la naturalidad y la elegancia, hacer fácil lo difícil. En su trayectoria figuran triunfos en Cuéllar, Íscar, Riaza, y sobre todo Medina del Campo, donde logró uno de sus sueños. «Ganar en Medina fue especial. Lo tengo grabado a fuego», comenta este cortador, que más que los premios, lo que más valora es el reconocimiento de su pueblo. «Que los niños de Peñafiel me digan por la calle: 'mira Pitirri, corto como tú'… eso no se paga con nada. Es lo más grande que hay», añade emocionado.

Toda figura del toreo necesita un mentor, y en el caso de Pitirri fue Cholú, mítico en Peñafiel. «Él me enseñó que con 18 años tienes fuerza, pero no cabeza. Me ayudó a entender que esto va de saber estar, de respetar al toro y al público. Le debo mucho», agradece. En 2014, una cogida seria en su propia plaza le obligó a retirarse. «Ya tenía 44 años y fue un golpe muy duro para mí y para mi familia. Fue entonces cuando dije: hasta aquí», recuerda. Desde entonces, ve los toros desde la barrera, aunque reconoce que le sigue picando el gusanillo. «Ese veneno no se quita nunca. Lo paso fatal cuando veo encierros, porque me gustaría estar abajo», reconoce.

Hace apenas unos meses que perdió a Angelita, su compañera de vida y a quien tendrá muy presente durante su pregón. «Ella era muy taurina, le encantaba su pueblo, le gustaban los toros. Siempre me apoyó, incluso con los sustos. Para ella hubiera sido muy especial este pregón. Así que también irá por ella», subraya. «Hablaré de mi infancia en Peñafiel, de lo que eran los toros, de la gente que ya no está y desearé a todos que pasen unas felices fiestas. Que disfruten, que se diviertan y que se olviden de los problemas, porque bastante mochila llevamos ya en la vida como para no aprovechar estos cinco días», indica este cortador que este jueves recibirá en el balcón de su ayuntamiento, el aplauso que se merece de todos sus vecinos y aficionados.

PROGRAMA DE FIESTAS

14 DE AGOSTO, JUEVES

12:00 h. Lanzamiento del cohete de apertura de fiestas a cargo de Javier Margüello 'Pitirri'. A continuación, desfile de gigantes y cabezudos acompañados por la Banda Municipal de Música

13:00 h. Subasta de las vistas de las casas

De 13:30 h a 15:30 h. ambientación de charangas

18:30 h. Desencajonamiento de las reses y capea-suelta de novillos. Al finalizar, encierro infantil de carretones

23:50 h. Toro de Fuego (Espectáculo de pirotecnia).

24:00 h. Verbena con orquesta Vía Libre

15 DE AGOSTO, VIERNES

8:30 h. Animación a cargo de los dulzaineros 'Villaolid'

9:30 h. Tradicional encierro desde los corrales de reposo

9:45 h. Capea-suelta de novillos y luego encierros infantiles con toros simulados

13:00 h. Misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Tocará el órgano Gema Martínez Ojosnegros

De 13:00 h a 15:00 h. Vermú de charangas con 'La Nota' y 'El pendón'

17:00 h. Pasacalles 'El Chúndara' amenizado por la Banda Municipal de música

18:30 h. Festival sin picar con el diestro Julio Benítez 'El Cordobés'

19:30 h. Capea-suelta de novillos. Al finalizar, 'Chúndara de vuelta'

20:00 h. XVI Muestra de Artistas de Calle MAC 2025. Miguel de Lucas y su espectáculo 'Magia y humor'

23:50 h. Toro de Fuego

24:00 h. Espectáculo musical Macro Show Mandala

16 DE AGOSTO, SÁBADO

8:30 h. Animación musical con dulzaineros 'Villaolid'

9:30 h. Tradicional encierro desde los corrales de reposo

9:45 h. Capea-suelta de novillos

12:00 h. Encierros infantiles (con toros simulados)

12:30 h. Misa solemne y procesión en honor a San Roque Tocará el órgano Gema Martínez Ojosnegros y los dulzaineros 'Villaolid'

De 13:00 h a 15:00 h. Vermú de charangas com 'La Nota'

17:00 h. Pasacalles 'El Chúndara' con la Banda Municipal

18:30 h. Concurso de cortes

19:30 h. Capea-suelta de novillos. Al finalizar, 'Chúndara de vuelta'

20:00 h. XVI Muestra de Artistas de Calle MAC 2025 con la actuación de la compañía Javi Javichi 'Veló como el rayo'

23:50 h. Toro de Fuego (Espectáculo de pirotecnia).

24:00 h. Verbena con la orquesta 'Azabache'

17 DE AGOSTO, DOMINGO

8:30 h. Animación musical con los dulzaineros 'Villaolid'

9:30 h. Tradicional encierro desde los corrales de reposo

9:45h. Capea-suelta de novillos

12:00 h. Encierros infantiles (con toros simulados).

De 13:00 h a 15:00 h. vermú de charangas con 'El relamido'

17:00 h. Pasacalles 'El Chúndara' con la Banda Municipal de Música

18:30 h. Rejoneo con Ana Rita de Portugal (2 novillos)

19:30 h. Capea-suelta de novillos. Al finalizar, chúndara de vuelta.

20:00 h. XVI Muestra de artistas de calle MAC 2025, con la actuación de Teatro La

23:50 h. Toro de fuego (Espectáculo de pirotecnia).

24:00 h. Macro Disco Evolución

18 DE AGOSTO, LUNES

8:30 h. Animación musical con dulzaineros 'Villaolid'

9:30 h. Tradicional encierro desde los corrales de reposo

9:45 h. Capea-suelta de novillos

12:00 h. Encierros infantiles (con toros simulados).

De 13:00 h a 15:00 h. Vermú de charangas con 'La pesquerana' y 'Cucu Band'

17:00 h. Chúndara infantil

18:30 h. Novillada sin picar. Dos novillos para los novilleros Ampelio Alonso y Pedro Caminero

18:30 h. Paseos en Poni

19:30 h. Capea-Suelta de novillos

23:30 h. Fin de Fiesta con la orquesta 'Voodoo show'

23 DE AGOSTO, SÁBADO

De 10:30 h a 13:00 h. Torneo Ajedrez Peñafiel 2025