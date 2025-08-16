El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
'Saltavallas', de la ganadería Garcigrande y con 615 kilos, será el Toro de la Vega 2025. Ayuntamiento de Tordesillas

'Saltavallas', de la ganadería Garcigrande y con 615 kilos, será el Toro de la Vega 2025

La tradicional Noche de las Portadas de Tordesillas ha desvelado la programación de fiestas que este año contará con Teo Rodríguez, del restaurante Trasto, como pregonero

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:13

Las fiestas de la Virgen de la Guía y de la Peña de Tordesillas se acercan y la Noche de las Portadas, momento en el ... que se desvela el pliego taurino, quién será el Toro de la Vega y la programación de fiestas, convertía durante la noche de ayer el salón de plenos del Ayuntamiento en un espacio lleno de magia e ilusión para descubrir algunos de los secretos mejor guardados. El Toro de la Vega 2025 será 'Saltavallas' de la ganadería Garcigrande, marcado con el número 94, guarismo 0, nacido en noviembre de 2019 y con 615 kilogramos de peso. Este año el pistoletazo inicial de fiestas correrá a cargo de Teo Rodríguez, chef del resturante Trasto, en Valladolid, quien se subirá al balcón del ayuntamiento el próximo 8 de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  2. 2 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  3. 3

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  4. 4

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  5. 5 El Payo y Cerezal de Puertas evacuados por los incendios de Salamanca
  6. 6

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601
  7. 7 Listado completo de los incendios activos en Castilla y León
  8. 8 Búscate en nuestras cien fotos de la grada del Real Valladolid-Ceuta
  9. 9

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  10. 10

    Peligroso encierro en Peñafiel con dos heridos leves y una mujer lesionada en la capea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla 'Saltavallas', de la ganadería Garcigrande y con 615 kilos, será el Toro de la Vega 2025

&#039;Saltavallas&#039;, de la ganadería Garcigrande y con 615 kilos, será el Toro de la Vega 2025