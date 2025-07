Consulta aquí el programa completo de las fiestas de La Cistérniga 2025

L. S. J. Valladolid Martes, 15 de julio 2025, 22:08 Comenta Compartir

Con más de un centenar de peñas en las calles, La Cistérniga vive desde este martes sus fiestas patronales de Nuestra Señora del Carmen como una cita intergeneracional. «Hay grupos que ahora tienen 40 años y que ya están enseñando a sus hijos a vivir las fiestas desde pequeños», señala Susana Barajas, concejala de Cultura, Festejos y Juventud, antes destacar la cantidad de gente que atrae esta fiesta, ya que «el fin de semana se llena y el miércoles, que es festivo (local), también».

A partir de este martes, cuando la Plaza Mayor ha acogido el pregón a cargo de la asociación motera Jabalís Truferos, las peñas, 120 nada menos, ya tienen la agenda llena de citas que «no se pueden perder», apunta Susana, con la primera verbena a cargo de la macrodisco Melecia. Un legado que mantienen los niños que «desde chiquitines» ya tienen la camiseta de su grupo de amigos: «Hay muchos peñistas que ahora tienen 40 años y tienen hijos, que dentro de unos años formarán otra peña», explica Barajas.

El «día grande» es el miércoles (16 de julio), fecha en la que celebran a su patrona, la Virgen del Carmen. Comenzará con una misa a las 12:00 horas en la parroquia de San Ildefonso, donde partirá una procesión de la Asociación Cultural de Dulzaineros Valladolid. A la hora de comer, ofrecerán arroz a la zamorana en el parque de Valeriano Orobon. La fiesta continúa en la Plaza Mayor a las 18:30 horas con el concurso de limonada para peñas. Aunque hay actividades para «todas las edades», confirma la concejala, porque media hora más tarde empieza el quinto aniversario de los Rompecabezas y el décimo de Caso Perdido en el lateral del frontón municipal. Después, la yincana organizada por la Peña Los Torrijas.

Al anochecer, repite este año un concierto de Alfonso Pahino en la plaza de la Cruz: «Ya ha venido otros años, gustó mucho y lo volvemos a traer», aclara Susana. La concejala explica que elige los grupos en función de la «demanda», ya que «por mucho que me pueda llegar a gustar a mí, si a ellos no les gusta, no los voy a traer».

Continuará la orquesta Malibu Show en la Plaza Mayor a las 22:00 horas, lugar en el que a las 00:00 horas tirarán fuegos artificiales en los alrededores de La Jicarilla. Posteriormente, continuarán con el segundo pase de la orquesta.

El jueves, 17 de julio, la mañana está libre. El programa empieza a las 18:00 horas con la carrera de sacos en el lateral del frontón y seguir en el mismo sitio una hora más tarde con la celebración del aniversario de la Peña Los Torrijas. Después, la fiesta se traslada a la Plaza Mayor para el concurso creativo de tortillas de patata. De 20:00 horas a 22:30 horas, DJ Tomasi amenizará un tardeo en los bares colaboradores. Mientras, en el camino de las Yesera soltarán los novillos para el encierro hasta la Plaza de Toros.

Más tarde, Los Pichas darán un concierto a las 22:00 horas en la avenida Real, hasta las 23:30 horas, cuando comienza el espectáculo del DJ Ricky Galende, Renovation Experience.

El viernes, 18 de julio, la cita empieza a las 16:00 horas con el concurso de la cerveza en el bar La Ruta, hasta las 18:00 horas, cuando dará comienzo el del huevo y el vino en el lateral del frontón. A continuación, será el concierto infantil Personajes de la Tele en la Plaza Mayor.

El segundo encierro inicia a las 20:30 horas en el camino de las Yeseras, sigue el concierto de Los Cocottes en el parque de La Cañada, para dar paso a la orquesta La Resistencia, que descansará durante media hora a mitad del espectáculo.

El sábado, 19 de julio arranca el programa con la suelta tradicional al estilo de la villa por las calles hasta la Plaza de Toros; luego, a las 13:00 horas, el último concurso, esta vez de torrijas. A mediodía, la charanga Ojayo recorrerá la plaza de la Cruz, la Cañada, la Plaza Mayor y la plaza Barrioncillo. A partir de las 16:30 horas, montarán el parque acuático en la pista de skate; seguido, el gran prix para peñas, a las 19:30 horas, que durará una hora para dar comienzo al ruedo flamenco en el parque La Cañada. La cita continua a las 23:30 horas en la Plaza Mayor con la orquesta la Reina Show.

El último día, el domingo, 20 de julio, comienzan las actividades a las 12:30 horas con la mojada popular en el parque del Cercado. Sigue con el vermú flamenco con la voz de Santi Borja y la guitarra de Emilio Fernández en la plaza de la Cruz. El turno de los más pequeños llega a las 19:30 horas con el encierro simulado infantil, para continuar en el parque de Valeriano Orobon con una merienda popular; desde las 21:00 horas a la 01:00 horas, El Último Baile con Tato Dejay. El broche final lo pondrá Dinamita y Cia con un tributo a Joaquín Sabina.