Consulta cuántas personas nacieron, murieron y se casaron en tu pueblo el año pasado en Valladolid

Solo 17 de los 225 municipios de la provincia obtuvieron un saldo positivo de población en términos estrictamente naturales, en la diferencia entre el número ... de nacimientos y de defunciones registradas en cada localidad. En estos 17 pueblos hubo más bebés que entierros, según los datos recién publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que acaba de ofrecer las cifras oficiales sobre la realidad demográfica de 2024.

Los municipios que ganan población por esta vía (sin tener que recurrir a los flujos migratorios) se concentran en el entorno de la capital. Son núcleos jóvenes, con un bajo porcentaje de población envejecida (lo que limita el número de defunciones) y, al mismo tiempo, robustas franjas de población entre los 30 y los 45 años, lo que contribuye a una mejor cifra de nacimientos.

En cabeza se sitúa Arroyo de la Encomienda, con 210 nacimientos y 58 fallecidos, que se traduce en un crecimiento vegetativo de 152 personas. A mucha distancia se encuentra Aldeamayor de San Martín (52 nacimientos y 19 muertes), con un saldo positivo de 33 personas. Le siguen en la lista otros municipios del alfoz, como Cigales, La Cistérniga, Renedo, Zaratán, Santovenia y Simancas. El caso de Laguna de Duero es significativo, ya que por un lado hay una importante cifra de nacimientos (132), pero al tratarse de un núcleo más consolidado y menos joven, también es relevante el volumen de muertes (121), lo que deja el crecimiento vegetativo en apenas 11 personas. Más exiguo es el resultado en Bocigas, Castromembibre, Villanueva de La Orden, El Campillo, Bolaños de Campos o Traspinedo (con un saldo a favor de una persona).

En la siguiente tabla, puedes consultar cuántas personas nacieron en cada pueblo de la provincia de Valladolid durante el año pasado, cuántas fallecieron y cuál es el resultado de la diferencia entre ambos.

En el extremo opuesto está la capital, que en este apartado tiene una importante vía de agua, una fuga de efectivos en el padrón que el año pasado supuso la pérdida de 1.523 personas por la diferencia entre los nacimientos (1.740) y las muertes (3.263). Sin embargo, la llegada de población (desde otras provincias y países) consigue amortiguar estas pérdidas y permite que, en cifras globales, la capital gane población. El INE publicará el próximo 11 de diciembre la estadística sobre migraciones a lo largo de 2024, lo que permitirá concretar hasta qué punto el desembarco de nuevos vecinos extranjeros ayuda a que la capital avance en el padrón.

Pero, además de en Valladolid, los números rojos del crecimiento vegetativo se da en otras 171 localidades. Entre ellas se encuentran las cabeceras de comarca más importantes de la provincia. La pérdida en Medina del Campo fue de 49 vecinos (120 nacimientos y 169 defunciones), en Peñafiel de 35 (22 bebés y 57 muertos) y en Íscar de 34. Pero en una situación similar están Tordesillas, Olmedo, Nava del Rey, Tudela de Duero o Medina de Rioseco. Durante 2024, hubo 36 pueblos que alcanzaron el equilibrio absoluto (mismo número de alumbramientos y fallecimientos). En la mayoría de los casos son pequeñas localidades donde no se registró ni un solo caso en ambos fenómenos (como en Aguasal, Manzanillo, Ramiro, Torre de Peñafiel o Ceinos de Campos). Pero aquí también está Geria (con cuatro nacimientos y cuatro defunciones) o Villanubla (con 19 en cada caso).

Durante el año pasado hubo 119 localidades de Valladolid donde no llegó al mundo ningún bebé (el 52,8%), mientras que solo hubo 28 pueblos (el 12,4%) donde no murió nadie.

Además de estas cifras, el INE también ha publicado el número de enlaces matrimoniales llevados a cabo el año pasado en relación con el lugar en el que la pareja fijó su residencia. Así, hubo bodas en 93 municipios y en el resto (el 58,6%) no se llevó a cabo ninguna unión.

En este caso, el número de enlaces está muy vinculado con la cifra global de población, claro. Pero hay factores que influyen, como la edad media de la población en cada localidad. Así, hay municipios con menos vecinos (pero más jóvenes) que adelantan a otros con más habitantes (pero más envejecidos). Es lo que ocurre, por ejemplo, con Santovenia de Pisuerga, que sobrepasa a Tudela de Duero. En la siguiente tabla puedes incluir en el buscador el nombre de una localidad para saber cuántas bodas hubo allí.

Estos movimientos serán relevantes a la hora de fijar la población oficial de cada localidad. De momento, el último recuento reconocido por el Consejo de Ministros está fechado a 1 de enero de 2024. Dentro de un mes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará la revisión del padrón, con las nuevas cifras definitivas, a 1 de enero de 2025.