Un vecino camina por Traspinedo, una de las localidades que en 2024 obtuvo un crecimiento vegetativo positivo. Rodrigo Jiménez

Consulta cuántas personas nacieron, murieron y se casaron en tu pueblo el año pasado en Valladolid

Los números rojos llegaron a 208 de los 225 municipios de la provincia, con 119 localidades donde no hubo ni un solo nacimiento

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:42

Comenta

Solo 17 de los 225 municipios de la provincia obtuvieron un saldo positivo de población en términos estrictamente naturales, en la diferencia entre el número ... de nacimientos y de defunciones registradas en cada localidad. En estos 17 pueblos hubo más bebés que entierros, según los datos recién publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que acaba de ofrecer las cifras oficiales sobre la realidad demográfica de 2024.

