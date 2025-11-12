Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población

La provincia de Valladolid rebasó, en algún momento del mes de septiembre, la que hasta ese momento había sido su cifra histórica de población y ... despidió el verano con récord absoluto. El último registro anotado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de octubre de 2025, dice que Valladolid tiene 532.984 habitantes. Este dato supera, aunque sea por los pelos, el récord anterior, anotado el 1 de enero de 2012, cuando la provincia acogía a 532.644 vecinos.

La cifra publicada este martes (correspondiente a la estadística continua de población) certifica la tendencia creciente iniciada después de la pandemia, empujada sobre todo por la llegada de personas procedentes de otros países. Y así, se alcanza un máximo histórico que, no obstante, tiene de momento carácter provisional.

El último dato oficial de población, aprobado por el Consejo de Ministros, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que sirve para determinar, por ejemplo, el número de concejales de cada municipio o el dinero que recibe en transferencias en función de su número de vecinos, corresponde al 1 de enero de 2024. Entonces, Valladolid tenía 525.116 habitantes. La próxima revisión oficial llegará en diciembre, con fecha 1 de enero de 2025. Por eso, habrá que esperar hasta el próximo año para confirmar, de forma oficial, este récord de población. Pero los datos del INE ya lo apuntan y lo certifican en las estadísticas trimestrales.

Para establecer este cálculo, explican, se toma como referencia los censos a 1 de enero de cada año. A partir de ahí, se obtienen datos de la evolución registrada en la fuente principal (el padrón continuo), así como una estimación de los nacimientos y de las defunciones registradas en ese periodo. Y se mide también la intensidad de los flujos migratorios. A partir de ahí, se fija esa cifra de 532.984 habitantes en Valladolid. Durante este verano (desde el 1 de julio al 1 de octubre), la provincia sumó 2.105 personas, la cifra más abultada de los últimos trimestres. Fue un crecimiento de 22 personas al día. En el primer trimestre del año, por ejemplo, fueron 15 al día. En el segundo trimestre, 14. Durante julio, agosto y septiembre, el padrón se hinchó a un ritmo mucho más acelerado.

El siglo XXI comenzó con 497.628 habitantes entre la capital y la provincia (a 1 de enero de 2001). Durante la primera década se produjo un estirón brutal vinculado con dos grandes fenómenos. El primero fue el auge de los municipios del alfoz, con el despegue demográfico de Arroyo de la Encomienda o La Cistérniga. El 1 de enero de 2010, Valladolid tenía 530.503 residentes. Dos años después se alcanzó un pico de 532.644 habitantes, alimentado también por una primera gran remesa de población extranjera, llegada al país animada por el crecimiento económico y unas bajas tasas de paro. La crisis de la burbuja inmobiliaria frenó esos flujos de población foránea y los problemas de empleo empujaron a muchos jóvenes al extranjero y otras provincias (con Madrid a la cabeza). El 1 de julio de 2021, las cifras de población cayeron hasta los 517.808 habitantes. Desde entonces, el padrón no ha hecho otra cosa que crecer, sobre todo con un importante aporte de la población llegada desde otros países, con Colombia y Venezuela en cabeza.

En la actualidad, Valladolid cuenta con 62.050 vecinos que han nacido en el extranjero. Es la cifra más alta de la serie histórica. El 11,64% de los residentes vallisoletanos no han nacido en España. Eso sí, muchas de estas personas, después de una larga estancia aquí, han obtenido la nacionalidad española. Así, en Valladolid viven 44.398 personas con nacionalidad extranjera. Su número se ha intensificado desde el final de la pandemia. En el primer semestre de 2021, la cifra de extranjeros se redujo (-134 personas) por el cierre de fronteras primero y las restricciones impuestas luego por la covid. Desde entonces, desde julio de 2021 hasta octubre de 2025, los habitantes nacidos en otros países han pasado de 41.920 a 62.050 (un incremento de 21.667 personas). Y el pasado verano fue el trimestre más activo. Entre julio y septiembre, llegaron 1.998 personas extranjeras a Valladolid. Entre abril y junio fueron 1.614.

El INE no ofrece todavía de forma detallada los países de origen, aunque sí que hace una estimación con respecto a las tres comunidades más reseñables. En primer lugar se encuentra la colombiana. Desde ese país llegaron 480 personas, el mismo número que en el trimestre anterior y sin alcanzar las 500 estimadas en el otoño de 2024. A continuación están los llegados desde Venezuela, con 370 personas. Y en tercer lugar está Marruecos, con 310 nuevos vecinos (la cifra más alta de los últimos trimestres).

Eso sí, hay que tener en cuenta que, del mismo modo que vienen personas desde otros países, también hay vecinos que, después de una temporada de residencia en Valladolid, abandonan el país. El último registro habla de 50 marroquíes que se marcharon al extranjero, otros 50 colombianos y 40 españoles. El padrón ha tenido en los últimos años una importante vía de agua con la salida de personas de la Europa del Este (Bulgaria y Rumaría) a sus países de origen. Estas nacionalidades, que fueron mayoritarias a principios del siglo en Valladolid, han perdido ahora peso, con el retorno de muchos de estos residentes a sus naciones.

Pero en este último trimestre hay otro fenómeno destacado y que rompe (aunque sea de forma testimonial) la tendencia de los últimos tiempos. Si nos fijamos en la población nacida en España, vemos cómo su número descendía desde 2012 (precisamente desde ese pico demográfico de entonces). La caída de la natalidad ha sido clave aquí, con un número de nacimientos incapaz de compensar las defunciones. En enero de 2012, en Valladolid vivían 494.106 personas nacidas en España. Ahora, en octubre de 2025, son 470.934. Lo curioso es que, después de estos trece años de descenso, durante el último trimestre, por primera vez, ha vuelto a crecer el volumen de vecinos de la provincia nacidos en España. Son apenas 17 personas más y habrá que ver si esto forma parte de una tendencia. Pero hay que estar muy atentos a los datos de movimientos entre provincias (que el INE publicará en las próximas semanas). Desde la Asociación de Usuarios del Ave de Valladolid y desde la Cámara de la Propiedad Urbana (y algo de esto apuntaban ya los últimos datos de migraciones interiores) señalan que se ha incrementado el número de familias que, con trabajo en Madrid, buscan en Valladolid una ciudad con alquileres más baratos o mejor calidad de vida donde vivir. De ahí, posiblemente, ese aumento de población española.

Esta estadística continua de población, publicada este martes por el INE, ofrece otros datos demográficos. Por ejemplo, vinculados con el sexo y la edad de los vecinos de la provincia. Valladolid tiene 259.563 hombres y 273.421 mujeres. Ellas son 13.858 más que ellos. ¿Por qué? La respuesta es fácil. Porque viven más años. Tienen más esperanza de vida. Ellos se mueren antes. Basta con fijarse en los tramos de edad. Hay 14.548 hombres por encima de los 80 años. En esa franja de edad, las mujeres son 23.652. Por debajo de los 15 años son 34.454 chicos y 32.725 chicas (ellos son 1.729 más).

Hay otro dato más. Valladolid tiene 227.388 hogares. De ellos, 71.705 están compuestos exclusivamente por una persona. Esto supone el 31,5% (casi uno de cada tres hogares). El 13,4% de los vallisoletanos viven solos. El tamaño medio de los hogares de Valladolid es de 2,32 personas (ocupa el puesto número 14 entre las provincias con menos personas por hogar). En primer lugar está Zamora (con 2,12 personas). En el último, Melilla (con 3,16).

La sexta de España de más crece

La población de España aumentó en 105.488 personas durante el tercer trimestre del año hasta registrar, el 1 de octubre, un total de 49.442.844 habitantes. Es, como en el caso de Valladolid, la cifra más alta de la serie histórica y sitúa al país muy cerca de los 50 millones de personas, una cifra que alcanzará, si sigue a este ritmo, a finales de 2026 o principios de 2027. El 1 de enero de 2025, el país contaba con 49.096.877 residentes. En nueve meses ha sumado 345.967 vecinos. Faltan 557.156 para llegar a los 50 millones. La Comunidad Valenciana fue la región con mayor incremento porcentual en el último trimestre (0,40%) y Castilla y León (con un avance del 0,23%) se situó por delante de la media nacional (0,21%).

Valladolid fue la sexta provincia con mayor incremento porcentual de población (un aumento del 3,7%), por detrás de Castellón, Guadalajara, Alicante, Toledo y Zaragoza. Hubo tres provincias andaluzas que perdieron población (Córdoba, Málaga y Sevilla). En Castilla y León, todas las provincias incrementaron su número de residentes, aunque el avance en algunos casos fue meramente testimonial. León sumó este verano 19 habitantes. Zamora, 132. En términos absolutos, Valladolid lidera la tabla autonómica, con 2.015 vecinos más. Después viene Burgos, con una subida de 1.183.

Estos datos recién publicados hacen referencia al conjunto de la provincia, sin ofrecer cifras detalladas por localidades. Para ver lo que ocurre en la capital hay que recurrir al padrón municipal a 1 de julio, que hablaba de 305.114 habitantes. La cifra oficial más reciente, a 1 de enero de 2024, es de 300.618.