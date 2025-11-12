El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varias personas por la calle en la plaza del Carmen, en Delicias. José C. Castillo

Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población

Un nuevo acelerón en la llegada de extranjeros y la recuperación de residentes nacidos en España dispara los registros hasta las 532.984 personas

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:44

La provincia de Valladolid rebasó, en algún momento del mes de septiembre, la que hasta ese momento había sido su cifra histórica de población y ... despidió el verano con récord absoluto. El último registro anotado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de octubre de 2025, dice que Valladolid tiene 532.984 habitantes. Este dato supera, aunque sea por los pelos, el récord anterior, anotado el 1 de enero de 2012, cuando la provincia acogía a 532.644 vecinos.

