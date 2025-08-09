El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vehículo de la Guardia Civil, en imagen de archivo. EP
Valladolid

Cobra 5.800 euros por 113 pacas de forraje que nunca entregó en Medina de Rioseco

La Guardia Civil destaca que la colaboración ciudadana resultó clave para esclarecer el caso

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:04

La Guardia Civil de Medina de Rioseco ha investigado a una persona de 36 años por un presunto delito de estafa. La operación tuvo su origen a raíz de que la víctima presentara una denuncia en la que informó del presunto engaño, dado que había alcanzado un acuerdo con el ahora investigado para la compraventa de 113 pacas de forraje, por valor de 5.800 euros. Sin embargo, tras realizar el pago, el denunciante no recibió la mercancía pactada.

Según fuentes del Instituto Armado, para el éxito de esta operación resultó clave la colaboración ciudadana.

La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número uno de Medina de Rioseco.

