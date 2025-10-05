Cigales reúne 300 vehículos crawler en su IV KDD Nacional

La cuarta KDD Crawler de Cigales, la más grande de España, ha reunido a 300 participantes llegados de todas las provincias de Castilla y León ... y también de Madrid, Asturias, Andalucía, Cataluña, Galicia, Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana y Portugal para disfrutar de un fin de semana cargado de actividades en torno a su pasión por los vehículos de radiocontrol crawler.

La KDD comenzó el pasado viernes por la noche con la recepción de los participantes en con un circuito de obstáculos para los inscritos que congregó a numeroso público que se acercó a disfrutar de estas joyas de radiocontrol.

El sábado por la mañana el término denominado La Corona se convirtió en un circuito habilitado para la ocasión con diferentes pasarelas, obstáculos y una cuidada decoración para el disfrute de participantes y público asistente al evento y la tarde fue el momento de una de las novedades de este año, la Ruta en el Teso Blanco, un paraje en el término de Cigales donde además de disfrutar de la puesta de sol, los participantes pudieron realizar una ruta nocturna que congregó a numeroso.

El domingo la quedada finalizó con una prueba cronometrada con obstáculos poniendo así el broche final a tres días de competición, hermanamiento y disfrute de los aficionados a este tipo de vehículos.

Ampliar Los parajes de Cigales son ideales para este tipo de pruebas L.Negro

Los vehículos Crawler RC, son los coches teledirigidos más usados en el mundo, una categoría joven en el mundo del radiocontrol pero que acapara a la mayoría de aficionados de este tipo de vehículos; son coches especialmente preparados para hacer trial, rutas por el campo y senderismo aprovechando al máximo los terrenos que nos ofrece la naturaleza como es el caso de la Corona o el Teso Blanco en el término municipal de Cigales.