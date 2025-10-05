El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cientos de aficionados y curiosos se congregaron en esta cita del radiocontrol

Valladolid

Cigales reúne 300 vehículos crawler en su IV KDD Nacional

Se trata de la cita más importante de España en esta especialidad

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:38

La cuarta KDD Crawler de Cigales, la más grande de España, ha reunido a 300 participantes llegados de todas las provincias de Castilla y León ... y también de Madrid, Asturias, Andalucía, Cataluña, Galicia, Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana y Portugal para disfrutar de un fin de semana cargado de actividades en torno a su pasión por los vehículos de radiocontrol crawler.

