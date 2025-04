Más de cien voluntarios buscan a Alejandro Aranda palmo a palmo por toda la provincia

La idea está clara: poner la provincia de Valladolid patas arriba para dar con el paradero de Alejandro Aranda, el joven zaragozano desaparecido en la ... capital hace dos semanas. Nada se ha sabido de él desde entonces y casi quince días después, la búsqueda sigue activa. De hecho, cada fin de semana se intensifica para hallar nuevas pistas que arrojen luz. Por ese motivo, la plaza de toros de Laguna ha sido este domingo el punto de encuentro y de partida de una nueva jornada de batidas por tierra, agua y aire. Allí se ha establecido el puesto de mando de la Guardia Civil en colaboración con la Asociación Urbe, encargada de canalizar ese mar de solidaridad con más de cien voluntarios que en este momento patean gran parte de los municipios vallisoletanos para preguntar por Alejandro Aranda o colocar carteles. Palmo a palmo.

Todo ello con el objetivo de divulgar y buscar más allá de Valladolid capital. Para tal fin, además de los voluntarios vallisoletanos que forman parte del operativo, un autobús ha viajado desde las localidades naturales de Alejandro, Tarazona y Alcalá de Moncayo, para apoyar a la familia y rastrear cada rincón asignado. Era el caso de cuatro vecinos de estos municipios. A Lucio, Ricardo, Paco y Luis Alberto les tocaba recorrer, según asignación, Tordesillas y Simancas. Así que no les ha quedado más remedio que tirar de Google Maps para llegar a dos municipios que hasta hace nada desconocían. Agradecidos por el trato que están recibiendo en Valladolid y ataviados con cazadoras militares se han adentrado en la autovía rumbo a Tordesillas. Era la primera vez que la pisaban, pero eso no era óbice para seguir con la misión asignada.

Van con la intención de colocar carteles por cada rincón para dar a conocer la desaparición de su vecino. Entran en todo negocio que encuentran abierto para solicitar dejar los carteles y si hay suerte pegarlos en el escaparate. «Tenemos la sensación de que mucha gente aún no sabe que ha desaparecido Alejandro», comentan Ricardo Pérez y Paco Moreno, cuñados y que a sus 67 y 68 años no han dudado en meter unos bocadillos en la mochila y pasar el día en Valladolid.

Ampliar Operativo de búsqueda desde Laguna. José C. Castillo

Pegaron un cartel en el Froiz de la avenida de Valladolid de Tordesillas para seguir por la misma vía mientras aprovechan cada farola para seguir con su misión. Tras varios metros de andadura se vuelven a encontrar con Luis Alberto y Lucio, los que lamentaban no hallar un tablón de anuncios «como los que se ven en las campañas electorales».

Hasta Villavieja del Cerro

Con las mismas, los cuatro voluntarios se montaron en el coche de Luis Alberto para seguir sin rumbo claro a pesar de saber por qué zona se tenían que mover. Se metieron por caminos agrícolas por esa pasión de Alejandro Aranda a la naturaleza, pero tampoco hallaron ningún resultado. Una de esas vías transitadas principalmente por agricultores les llevó hasta Villavieja del Cerro, pedanía de Tordesillas y con menos de cien habitantes. «Aquí no hay bar, ni veo el Ayuntamiento. No vemos a nadie», lamentaba Luis Alberto antes de poner rumbo a Simancas, el segundo de los municipios asignados a esta cuadrilla.

Porque las batidas de este sábado fueron las del optimismo. Así lo reflejaba Blanca Valero, tras bajar del autobús proveniente de Tarazona. Amiga de la hermana del desaparecido encaraba el día ilusionada por encontrar algún indicio. «Todos tenemos mucha ilusión de poder encontrar a Alejandro porque él es un amante de la naturaleza, nuestro objetivo principal es estar peinando las zonas verdes y poder encontrarlo. Hay que vivir con optimismo hasta que no sepamos lo contrario, al menos a título personal, a pesar de que hayan pasado los días», recalcaba Blanco Valero.

Ampliar Operativo de búsqueda en el Pisuerga. Aida Barrio

Todo ese operativo lo coordina la Asociación Urbe con Pablo Santiago a la cabeza. Él ha sido el encargado de distribuir las labores después de que los voluntarios se inscribieran durante la semana. «No sé si es posible rastrear toda la provincia al ser muy extensa, con mucha vegetación, muchos caminos. Vamos a hacer un trabajo minucioso y centrarnos sobre todo en ir poco a poco y no querer abarcar demasiado para luego quedar sitios sin revisar», explicaba a primera hora el portavoz de Urbe Emergencias.

Rutas por la provincia

Santiago ha incidido también en la dificultad de buscar sin pistas. «Es una cosa complicada, porque la última pista es que estaba en Valladolid y de ahí ya nos hemos perdido. Intentamos simular un poco los caminos que salen desde Valladolid. Hemos dispuesto una serie de rutas que se van a intentar cubrir a lo largo de todo el día de hoy y la mañana del domingo», ha continuado.

«Hay que vivir con optimismo hasta que no sepamos lo contrario» Blanca Valero

Junto a ellos, durante la mañana también ha acudido al encuentro el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, quien ha lamentado tener que repetir el mismo discurso una semana después al no encontrar nuevos indicios. «Hay muchas llamadas de muchos ciudadanos que dicen haberle visto. Se comprueba cada una de ellas, algunas se ve que no tienen ningún viso de ser cierto y otras se investigan el entorno, cámaras de videovigilancia..., a pesar de todo y del gran despliegue que se está haciendo tanto por Policía Nacional como por Guardia Civil, como por Policía Municipal de Valladolid y los Bomberos de Valladolid, no hay ninguna pista fiable», ha apuntado Canales.

De ahí que los Bomberos de Valladolid y la asociación de Salvamento y Rescate de Valladolid volvieran en la mañana de este sábado al Pisuerga, a su paso por Las Moreras. Allí recorrieron las dos orillas hasta la Cúpula del Milenio sin resultados. Esta tarde, volverán a intentarlo de nuevo.