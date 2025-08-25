El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Laguna de Duero en una imagen de archivo. Carlos Espeso
Valladolid

La Casa de las Artes de Laguna de Duero estrena programación con 16 representaciones hasta diciembre de 2025

El público joven y adulto tendrá su hueco con ocho representaciones, seis de ellas pensadas para el público familiar y dos para la primera infancia

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:03

La Casa de las Artes de Laguna de Duero (Valladolid) estrena programación con 16 representaciones de primer nivel que tendrán lugar en los últimos de 2025, según presentó hoy el alcalde del municipio, Avelino Álvarez, y la concejala de Cultura, Lucía Castro.

Del total, ocho representaciones serán para público joven y adulto, que se estrenarán el próximo 26 de septiembre con 'Música para Hitler', interpretada por Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla. Teatro lírico, mísica, danza y circo. Habrá diferentes géneros para completar una programación con títulos como 'Pasión', de Teatro Corsario; 'Farra', donde se realizará un viaje por el Siglo de Oro conectándolo con la actualidad; 'Tebanas', un viaje al origen de la tragedia clásica; el espectáculo de circo 'Sustrai'; o 'Don Juan', entre otros títulos.

El público familiar también tendrá sitio en las butacas comenzando los espectáculos para ellos el día 5 de octubre con el grupo Happening y su espectáculo 'Único', donde el circo, la magia y los musicales completarán la oferta pensada para toda la familia. El teatro para bebés también vuelve con 'Nidos' de Teloncillo Teatro y «Sum», de Baychimo Teatro.

Las renovaciones de abonos joven adulto tendrán lugar el 11, 12, 15 y 16 de septiembre de 17 a 20 horas, mientras que la venta de nuevos abonos será el 17 de septiembre de 18 a 20 horas. Para renovar abonos del público familiar, el día habilitado para ello de 11:30 a 13:00 horas y de 17 a 20 horas.

La venta de nuevos abonos quedará abierta el 23 de septiembre de 11:30 a 13 horas y de 17 a 20 horas; la venta de localidades libres comenzará el 24 de septiembre.

