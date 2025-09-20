La carrera de autos locos vuelve a llenar de ingenio y humor las calles de Olmedo

Tras la emocionante jornada del viernes, en la que se celebró la proclamación oficial de las reinas de las fiestas, Olmedo continúa inmersa en el ... ambiente festivo con una de sus citas más esperadas. El sábado, el protagonismo ha sido para la creatividad y el humor con la tradicional carrera de autos locos, organizada por la Asociación Cultural Olmedo Rock y el Ayuntamiento. Antes de lanzarse a la competición, los vehículos, construidos con ingenio por sus participantes, han estado expuestos en la Carpa de Santa María desde las 13:30 hasta las 17:00 horas, donde vecinos y visitantes han podido admirarlos de cerca.

A partir de las 18:00 horas, la cuesta del Mirador del Hontanar se transformó en un divertido circuito donde desfilaron un total de 12 vehículos que combinaron el humor, la imaginación y la destreza técnica. Los participantes, ovacionados por un público entregado, se lanzaron cuesta abajo en este orden: 'Olmedo ese pueblo', 'Los piratas del Adaja', 'La Bañera', 'Berenguiraptor', 'Libro de la selva', 'Olmedo topos', 'La niña del yoga satánico', 'Volando voy', 'La pajarería de Transilvania', 'Perreo católico', 'Al agua patos' y 'Minecraft la película'.

El ambiente fue inmejorable: un cielo despejado y soleado acompañó toda la jornada, que reunió a una multitud de vecinos y visitantes. Risas, aplausos, alegría, emoción y euforia llenaron cada rincón del recorrido. «Es un evento habitual en nuestras fiestas, donde los participantes trabajan durante todo el año en crear el mejor auto loco», comentaba uno de los asistentes. Otro vecino afirmaba: «Los autos locos, además de la proclamación, es uno de los actos que dan el pistoletazo de salida de nuestras fiestas patronales y que durante todo el año esperamos con emoción». Entre los favoritos del público, destacaron especialmente 'Los piratas del Adaja', 'La pajarería de Transilvania' y 'Olmedo ese pueblo': «Han sido los más trabajados», apuntaban varios asistentes.

'Los piratas del Adaja' conquistaron al público y lograron el primer premio; el segundo fue para 'Olmedo ese pueblo' y 'Minecraft la película' logró el tercero

El jurado otorgó finalmente el primer premio a 'Los piratas del Adaja', que conquistaron al público con su escenografía y puesta en escena. El segundo lugar fue para 'Olmedo ese pueblo', seguido por 'Minecraft la película' en tercer puesto y 'La niña del yoga satánico' en cuarto. Todos ellos fueron galardonados con un vale de 100 euros y cinco botellas de vino.

Desde la Asociación Cultural Olmedo Rock, organizadora del evento, explicaron que el sistema de votación combina varios factores: «La votación sale del conjunto de votos de Facebook, basándose en la cantidad de 'me gusta' que tiene cada publicación de cada auto loco, nuestro veredicto como Asociación Olmedo Rock y la decisión de los propios participantes. Los puntos se reparten en una escala de 4, 3, 2 y 1», detallaron.

En cuanto a los criterios del jurado, destacaron que «nos fijamos principalmente en dos aspectos: decoración y animación. La velocidad es un criterio que antes se tenía en cuenta, pero se eliminó para dar más importancia al espectáculo y la creatividad». Una decisión que refuerza el carácter lúdico y participativo del evento, donde lo importante es disfrutar y sorprender.

El resto de participantes también recibieron un reconocimiento por su esfuerzo, creatividad y buen humor. Las reinas de las fiestas de San Miguel y San Jerónimo 2025 fueron las encargadas de entregar los obsequios —botellas de vino y un vale de ayuda a la participación— a cada uno de ellos, en un gesto que refuerza el espíritu colaborativo y festivo del evento.

La jornada concluyó con una pancetada popular, organizada por las peñas de Olmedo con la colaboración del Ayuntamiento, que prometió mantener el ambiente festivo en lo más alto. Y aún quedó energía para cerrar el día con ritmo, ya que a las 23:00 horas el Recinto Ferial acogió el espectáculo 'Renovation Experience', un show de música, luz y sonido con la actuación del DJ Ricky Galende.

El día ha comenzado también con arte y participación, con la celebración del 41º Certamen Infantil de Pintura Rápida en los Patios de San Pedro, una de las citas más queridas por las familias olmedanas.

Sigue la fiesta

La programación continúa el domingo con propuestas para todos los gustos: a las 10:30 horas tendrá lugar la tirada de recorrido de caza, modalidad Compack Sporting, en los campos de La Cuesta, organizada por el Club de Cazadores Villa de Olmedo. A las 11:00 horas, las bicicletas tomarán el protagonismo con la 30ª Marcha Familiar Cicloturista.

Por la tarde, el arte volverá a ser protagonista con el 45º Certamen de Pintura Rápida Villa de Olmedo – Memorial Félix Arranz Pinto, que se celebrará a las 18:30 horas en los Patios de La Merced, y que culminará con la entrega de premios. El broche final lo pondrá el deporte, con la final del Torneo San Miguel de pelota a mano para aficionados, organizada por el Club de Pelota Olmedo, que se disputará en el Frontón Municipal Florencio Gallego Lázaro.