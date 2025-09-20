El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los participantes en la carrera de Olmedo.

Ver 15 fotos
Uno de los participantes en la carrera de Olmedo. A. Sánchez

La carrera de autos locos vuelve a llenar de ingenio y humor las calles de Olmedo

El Mirador del Hontanar acogió el espectáculo, dentro del programa de las fiestas de San Miguel y San Jerónimo, en una jornada marcada por la creatividad, la participación popular y el ambiente festivo

Andrea Sánchez

Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:13

Tras la emocionante jornada del viernes, en la que se celebró la proclamación oficial de las reinas de las fiestas, Olmedo continúa inmersa en el ... ambiente festivo con una de sus citas más esperadas. El sábado, el protagonismo ha sido para la creatividad y el humor con la tradicional carrera de autos locos, organizada por la Asociación Cultural Olmedo Rock y el Ayuntamiento. Antes de lanzarse a la competición, los vehículos, construidos con ingenio por sus participantes, han estado expuestos en la Carpa de Santa María desde las 13:30 hasta las 17:00 horas, donde vecinos y visitantes han podido admirarlos de cerca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  2. 2 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  3. 3

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  4. 4

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  5. 5

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  6. 6

    Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid
  7. 7

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor Álvarez: «La mejor persona que he conocido»
  8. 8 Se vende iglesia en Castilla y León: templos y campanarios por menos de lo que piensas
  9. 9

    Hallazgo en Marte: «Son los mejores candidatos a evidencias de forma de vida que hemos visto nunca»
  10. 10

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La carrera de autos locos vuelve a llenar de ingenio y humor las calles de Olmedo