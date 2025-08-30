La Banda de Sahagún llena de música Villanubla en el V Festival Escenario Patrimonio
Un publico de todas las edades se congregó en las inmediaciones de la iglesia de la Asunción para esta gran cita cultural y musical
Valladolid
Sábado, 30 de agosto 2025, 18:50
Villanubla vibró este viernes gracias a la actuación de la Asociación Agrupación Musical de Sahagún, dentro del marco del V Festival Escenario Patrimonio de Castilla ... y León. Un público de todas las edades se congregó en la calle Mayor, junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, para disfrutar de 90 minutos de un concierto que hizo un recorrido por distintos géneros y estilos musicales, como pasodobles, adaptaciones de música pop y rock y boleros, dejando patente el talento de la formación leonesa.
La Banda de Música de Sahagún, fundada en 1993 y compuesta en la actualidad por 48 músicos, ha conseguido a lo largo de los años un gran prestigio regional gracias a su amplio y variado repertorio. La agrupación no solo interpreta obras clásicas y populares, sino que también incluye piezas originales compuestas por los hermanos Blasco Juan, directores de la banda, y otros de sus miembros. «Fue un maravilloso concierto que repasó, bajo el marco incomparable de nuestra iglesia, un repertorio cargado de música orquestal española», alabó Pablo Miranda, alcalde del municipio y anfitrión de la cita.
