El público congregado junto a la iglesia de la Asunción para disfrutar del concierto L. Negro

La Banda de Sahagún llena de música Villanubla en el V Festival Escenario Patrimonio

Un publico de todas las edades se congregó en las inmediaciones de la iglesia de la Asunción para esta gran cita cultural y musical

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:50

Villanubla vibró este viernes gracias a la actuación de la Asociación Agrupación Musical de Sahagún, dentro del marco del V Festival Escenario Patrimonio de Castilla ... y León. Un público de todas las edades se congregó en la calle Mayor, junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, para disfrutar de 90 minutos de un concierto que hizo un recorrido por distintos géneros y estilos musicales, como pasodobles, adaptaciones de música pop y rock y boleros, dejando patente el talento de la formación leonesa.

